Gezgin Anıl Ünlü, Hadzabe Kabilesi'ne Aşık Veysel'in "Beni Hor Görme Kardeşim" eserini çaldı

Ziyaret ettiği ülkelerin kültürel özelliklerini tanımaya çalıştığını vurgulayan Ünlü, şunları aktardı:

- Ülkeleri ön yargısız şekilde, kültürlerini, yemeklerini ve inanç sistemlerini tanımaya çalışarak geziyorum. Sazımı yanımda taşıyarak, kültürümüzü de onlara tanıtmaya ve tattırmaya çalışıyorum. Bir ay önce, Tanzanya'da Afrika'nın son gerçek avcı toplayıcı insanlarının yaşadığını öğrendim. Uzun araştırmalar sonucu nerede bulunabileceklerini öğrenerek, ziyaretlerine gittim. Sazımı da tabii ki yanımda götürdüm. Sazı merak ettiler ve çalarken etrafıma oturdular. Aşık Veysel'den 'Beni Hor Görme Kardeşim' isimli türküyü çaldım ve tepkilerini kaydettim. Videonun orada biteceğini düşünürken bir anda benden sazı istediler ve çalmaya başladılar. Müzik aletleri ya da şarkıları olduğunu bile bilmiyordum ve bir anda şarkı söylemeye başladılar. Şok ve mutluluk içinde onlara katılıp bu eşsiz anın tadını çıkarttım. Binlerce yıldır aynı şekilde ok ve yayla yaşayan insanlara türkü söyleyeceğim, böyle bir şey yapan ilk ve tek Türk olacağım hiç aklıma gelmezdi. Onların da sazımı çalıp söylemeleri ise gerçekten eşsiz bir hatıra oluşturdu. Bu anları kameralarım açıkken yaşamak da başka bir şanstı.