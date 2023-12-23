Dünyanın En Ferah, En Temiz Havaya Sahip Şehirleri Onlar! Türkiye'den de O Şehir Listeye Girmeyi Başardı!
Dünya üzerindeki pek çok şehir turistik özellikleriyle öne çıksa da aynı zamanda yaşama standartları çok kritik bir öneme sahiptir. Bu turist çeken şehirlerden birkaçı dünyada en temiz havaya sahip şehirler olarak seçildi. Bu şehirlerden sadece biri Türkiye'de!
Dünyanın en temiz havaya sahip şehri Zürih'tir. Kirlilik durumu, 12 aylık bir süre boyunca ölçülen ortalama PM2.5 seviyeleri temelinde belirlenir. Ve bu İsviçre şehri yıllık 0,51 µg/m3 değer elde etti ki bu da onu dünyadaki en düşük değer yapıyor.
Bu Avustralya sahil şehri, yalnızca nefes kesici manzaralar değil, aynı zamanda temiz hava da sunuyor. Yıllık PM2.5 seviyeleri yaklaşık 4.51 µg/m3 ile dünyanın en az kirli şehirleri listesinde üst sıralarda yer alıyor.
Listede bir sonraki sırada İzlanda var. Reykjavík, İzlanda'nın en büyük şehri ve başkenti olmasına rağmen, ülkedeki en temiz şehir unvanını gururla taşıyor. Yıllık 1,9 µg/m³ PM2,5 seviyeleri ile, daha fazla alternatif enerji kaynağı kullanmaya odaklanması sürpriz olmamalı.
Tazmanya da en temiz şehirlerden birine ev sahipliği yapıyor. Tazmanya'nın kuzeyindeki bir şehir olan Launceston, hava kirliliğinin en az olduğu başka bir bölge. Yıllık PM2.5 seviyeleri on iki aylık dönemde yaklaşık 3.68 µg/m3'e ulaşır.