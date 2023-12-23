Dünyanın En Ferah, En Temiz Havaya Sahip Şehirleri Onlar! Türkiye'den de O Şehir Listeye Girmeyi Başardı!

Dünyanın en temiz havaya sahip şehri Zürih'tir. Kirlilik durumu, 12 aylık bir süre boyunca ölçülen ortalama PM2.5 seviyeleri temelinde belirlenir. Ve bu İsviçre şehri yıllık 0,51 µg/m3 değer elde etti ki bu da onu dünyadaki en düşük değer yapıyor.