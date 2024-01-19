Dünyanın en gizemli en sırlarla dolu yeri! Her yerinde mezarlık var
Dünyanın en gizemli ve sırlarla yeri kabul edilen Mısır'a akın akın turist gidiyor. Bunun tek nedeni ise adeta dünya tarihine ışık tutan mezarlıklarla dolu olması! Peki Mısır'da nereler gezilir?
Mısır, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış zengin bir kültüre sahip bir ülkedir. Mısır'ı ziyaret etmek istiyorsanız, birçok tarihi, kültürel ve doğal güzelliklere ev sahipliği yapan yerleri keşfetme fırsatınız olacaktır.
MISIR'DA NERELER GEZİLİR?
Kahire
Piramitler ve Giza Plateau: Mısır'ın en ünlü simgelerinden olan piramitler, dünya üzerindeki en eski harika olarak bilinir. Giza Platosu'nda Keops, Kefren ve Mikerinos piramitleri bulunur.
Mısır Müzesi: Antik Mısır'a ait binlerce eseri barındıran müze, kraliyet hazinelerinden mumyalarına kadar pek çok önemli esere ev sahipliği yapmaktadır.
Luksor
Karnak Tapınağı: Antik Mısır'ın en büyük tapınak komplekslerinden biridir.
Luxor Tapınağı: Nil Nehri'nin kenarında bulunan bu tapınak, Luksor Karnak Tapınağı'na bir yürüyüş mesafesindedir.
Vadil-Kral: Birçok firavunun mezarının bulunduğu bu vadide, çok sayıda antik mezar ve tapınak yer alır.
Aswan
Ebu Simbel Tapınağı: Aswan yakınlarındaki bu tapınak, firavun II. Ramses tarafından yaptırılmıştır ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alır.
Philae Tapınağı: Nil Nehri üzerindeki Agilkia Adası'nda bulunan bu tapınak, antik dönemlerden günümüze kadar gelmiş önemli yapılarından biridir.