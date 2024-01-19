Dünyanın en gizemli en sırlarla dolu yeri! Her yerinde mezarlık var

MISIR'DA NERELER GEZİLİR?

Kahire

Piramitler ve Giza Plateau: Mısır'ın en ünlü simgelerinden olan piramitler, dünya üzerindeki en eski harika olarak bilinir. Giza Platosu'nda Keops, Kefren ve Mikerinos piramitleri bulunur.

Mısır Müzesi: Antik Mısır'a ait binlerce eseri barındıran müze, kraliyet hazinelerinden mumyalarına kadar pek çok önemli esere ev sahipliği yapmaktadır.