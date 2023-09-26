Dünyanın İkinci Büyük Kanyonu Ihlara Vadisi Yüzlerce Bitki ve Canlıya Ev Sahipliği Yapıyor
Dünyanın ikinci büyük kanyon vadisi olma özelliğini taşıyan 14 kilometre uzunluğundaki 382 basamaklı merdivenle inilen Ihlara Vadisi doğal güzelliğinin yanı sıra bünyesinde barındırdığı yüzlerce bitki ve canlılarla da dikkat çekiyor.
Dünyanın ikinci büyük kanyon vadisi olma özelliğini taşıyan 14 kilometre uzunluğundaki 382 basamaklı merdivenle inilen Ihlara Vadisi doğal güzelliğinin yanı sıra bünyesinde barındırdığı yüzlerce bitki ve canlılarla da dikkat çekiyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının başlattığı biyolojik çeşitlilik çalışmasıyla Aksaray’ın Güzelyurt ilçesi sınırlarında yer alan Ihlara Vadisi’nde onlarca yeni bitki ve canlı tespit edildi.
Yılda binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği ve Kapadokya’ya açılan kapı olarak bilinen Ihlara Vadisi’nde çalışmalar yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ekipleri, 84 kuş, 11 balık, 294 böcek ve 11 sürüngen ile 179 tohumlu, 11 tohumsuz bitki türü tespit etti.
İçerisinden geçen Melendiz Çayı ile tam bir doğa harikası olan ve içerisinde 105 kilise bulunan Ihlara Vadisi şimdilerde bünyesinde barındırdığı bitki ve canlılarla dikkat çekiyor.