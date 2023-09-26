Dünyanın İkinci Büyük Kanyonu Ihlara Vadisi Yüzlerce Bitki ve Canlıya Ev Sahipliği Yapıyor

Yılda binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği ve Kapadokya’ya açılan kapı olarak bilinen Ihlara Vadisi’nde çalışmalar yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ekipleri, 84 kuş, 11 balık, 294 böcek ve 11 sürüngen ile 179 tohumlu, 11 tohumsuz bitki türü tespit etti.