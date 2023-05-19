En iyi 7 bungalov rotası
Tüm mevsimlerin vazgeçilmez destinasyonlarından olan doğa ile iç içe olabileceğiniz en iyi bungalov rotalarını sizler için derledik. İşte Sapanca'dan Datça'ya kada uzanan en iyi bungolav rotaları...
Dünyada vazgeçilmez destinasyonlar arasına giren bungolovlar Türkiye'de de popüler hale gelmiş durumda. 2023 yılı ilkbahar için bungalov otel satışlarındaki artış geçen yıla göre yüzde 400'e ulaştı. İşte en iyi bungalov rotaları...
SAPANCA
İstanbul'a yakın bir tatil bölgesi olan Sapanca, bungalov otel dendiğinde en çok aranan rota oldu. Sapanca'da doğa yürüyüşleri, bisiklet turları ve gölde su sporları gibi birçok açık hava aktivitesi yapılabiliyor.
İĞNEADA-KIRKLARELİ
İğneada; Kırklareli'nin, Demirköy İlçesi’ne bağlı olup, Bulgaristan ile sınır oluşturmaktadır. Demirköy’e 25 kilometre, Kırklareli’ne 97 kilometre, Edirne’ye 165 kilometre ve İstanbul’a 250 kilometre mesafede bulunan İğneada, 40-50 metre genişliğinde ve yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda temiz bir kumsala sahiptir.
AYVALIK
Ayvalık, bungalov tatili yapmak isteyenler için de uygun rotalar arasında yer alıyor. Ziyaretçiler, doğanın ortasında, deniz manzaraları bungalov evlerde konaklayabiliyor.