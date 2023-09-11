En popüler 10 Azerbaycan yemeği: Şeflerin seçtiği lezzetler

10. ŞAH PİLAVI

Azerbaycan'a misafir olarak gidiyorsanız veya her hangi bir törene davetliyseniz, törenlerin vaz geçilmez yemeği şah pilavıdır. Yerel aromalardan oluşan bir karışımla harmanlanmış geleneksel bir Azerbaycan yemeğidir. Kendine özgü son şekline ulaşana kadar birkaç hazırlık aşamasından geçer.

Önce basmati pirinci pişirilir, ardından lavaş (ince ve yumuşak buğday bazlı bir gözleme) ile kaplı bir kaseye yerleştirilir. Eşsiz bir doku ve tat karışımı oluşturmak için pirincin üzerine kuru kayısı, erik, kestane ve kuru üzüm katmanları eklenir.