En popüler 10 Azerbaycan yemeği: Şeflerin seçtiği lezzetler
Azerbaycan'a gideceklerin bilmesi gereken birbirinden leziz 10 Azerbaycan yemeği. Yemek listesini dünyadaki en popüler yemek uygulamalarındaki yorumlara göre hazırladık. Şeflerin seçtiği lezzetler, en popüler 10 Azerbaycan yemeği....
10. ŞAH PİLAVI
Azerbaycan'a misafir olarak gidiyorsanız veya her hangi bir törene davetliyseniz, törenlerin vaz geçilmez yemeği şah pilavıdır. Yerel aromalardan oluşan bir karışımla harmanlanmış geleneksel bir Azerbaycan yemeğidir. Kendine özgü son şekline ulaşana kadar birkaç hazırlık aşamasından geçer.
Önce basmati pirinci pişirilir, ardından lavaş (ince ve yumuşak buğday bazlı bir gözleme) ile kaplı bir kaseye yerleştirilir. Eşsiz bir doku ve tat karışımı oluşturmak için pirincin üzerine kuru kayısı, erik, kestane ve kuru üzüm katmanları eklenir.
9. DOMATES DOLMASI
Domates dolması Azerbaycan'da da popüler olan geleneksel bir Türk yemeğidir. Doldurulmuş ve pişirilmiş domateslerden oluşur. Domateslerin içi kıyma, pirinç, soğan, maydanoz, zeytinyağı, nane ve baharatlardan oluşan bir karışımla dolduruluyor. Daha sonra büyük bir tavaya dik olarak yerleştirilirler ve yumuşayana ve dolmalar tamamen pişene kadar pişirilirler.
Bittiğinde, dolma domateslerin üzerine kepçeyle çekilmiş domatesin iç kısmı, kırmızı biber salçası ve zeytinyağından oluşan bir sos konulabilir. En iyi deneyimi yaşamak için yemeği kırmızı pul biberle süsleyin ve yanında bir kase sade yoğurtla servis edin.
8. SOYUTMA
Azerbaycan'ın milli yemeğine uzun ve yavaş pişirilmiş et anlamına gelen soyutma adı veriliyor. Azerbaycan mutfağında yemeğin iki versiyonu var; biri kuzu etiyle, diğeri tavuk etiyle hazırlanıyor. Etler suda uzun süre haşlanır ve hem ana yemek hem de garnitür olarak servis edilebilir.
Geleneksel garnitürler arasında dilimlenmiş domates ve çiğ soğan halkaları bulunurken, servis edilmeden önce genellikle etin üzerine bir parça ekşi krema konur.
7. LYULYA KEBABI
Lyulya kebabı, Kafkasya bölgesinde popüler olan eşsiz bir kebap çeşididir. Tipik olarak ince kıyılmış soğanla birleştirilmiş öğütülmüş kuzudan oluşur. Karışım tuz ve karabiberle tatlandırıldıktan sonra şişlere geçirilip ızgarada pişirilir. Lülyanın hazırlanmasında balık ve kümes hayvanları gibi diğer et türleri de kullanılabilir.
Bu kebap çeşidini bu kadar benzersiz kılan şey, etin daha yoğun hale gelmesi ve dağılmaması için uzun süre yoğrulması işlemidir. Yemeğin tarihi 2. yüzyıla kadar uzanıyor ve hatta ünlü Romalı tarihçi Yaşlı Pliny ve ünlü Romalı bilim adamı Ptolemy tarafından da övüldü.