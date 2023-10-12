En Ucuz Yollarla Sonbaharın Tadını Çıkarın! İşte En Uygun Fiyatlı Sonbahar Rotaları
Enuygun'da vatandaşların hafta sonu gezilerini planlayabileceği, en güzel sonbahar fotoğraflarını çekebileceği rotaları derledi. Ucuz yollarla hem sarı ve kahve rengi tonlarının zevkini yaşayın hem de o anları ölümsüzleştirin.
Seyahat sitesi Enuygun'dan yapılan açıklamaya göre, doğa yürüyüşleri ve gezileri için en uygun dönemlerden sonbahar, manzara fotoğrafları çekmek için de eşsiz güzellikler sunan bir mevsim olarak öne çıkıyor.
Hafta sonlarının tadını çıkarmak için gideceğiniz rotalarda ailecek ya da sevdiklerinizle daha iyi vakit geçirebilirsiniz.
İşte Sonbaharın Tadını Çıkaracağınız Rotalar
Bolu/Yedigöller
Türkiye'nin en ağaçlık illerinden Bolu’da yer alan milli park alanı Yedigöller, adını birbirine yakın mesafedeki 7 gölden alıyor. Bu eşsiz coğrafya, sonbaharda kızaran, sararan yapraklarıyla göz alıcı bir renk cümbüşü oluşturuyor.
Farklı tonlardaki sonbahar renklerinin bir arada görülebileceği Yedigöller’de çekilen fotoğraflar, doğanın devinimini anlatıyor. Yedigöller Milli Parkı’nda uzun yürüyüşler yapılabilir, sonbahar renklerinin göle yansımaları, solgun ağaçlar üzerinden gökyüzünün duruluğu fotoğraf karelerine yansıtılabilir. Bolu’ya yakın oturan ancak aracı olmayan kişiler de araç kiralama seçeneğini değerlendirebiliyor. Ekim ayı için günlük araç kiralama fiyatları 700 TL’den başlıyor.
Maşukiye
İstanbul’a 120 km mesafede olan ve günübirlik gezilerin popüler yerlerinden Maşukiye, sınırları içindeki dere boyunca çok güzel sonbahar manzaraları sunuyor. Kocaeli Kartepe ilçesindeki Maşukiye, doğal ortamla uyumlu alabalık restoranları ve kır bahçeleriyle tam bir sonbahar rotası oluyor.