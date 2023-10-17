Eşi Benzeri Olmayan Bu Eser Erzurum Müzesi'nde Sergileniyor

2020 yılında Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Ormanlı Mahallesi'nde Kıpçaklar dönemine ait olduğu tahmin edilen ve mezarlarda yatan kişilere temsilen yapılan 123 santimetre uzunluğunda, 45 santimetre çapında 'Taş Baba' heykeli bulunmuştu. Mahallede çiftçilikle uğraşan Aytaç Alver isimli vatandaş, hayvanlarını otlatırken otların arasında üzerinde motifler olan bir heykel olduğunu fark etmiş ve Müze Müdürlüğü görevlileriyle bağlantıya geçerek, taşın değerli bir taşa benzediğini ve incelenmesi gerektiğini söylemişti.

Eşi Benzeri Olmayan Taş Baba Heykeli

Eşi Benzeri Olmayan Taş Baba Heykeli

İncelemelerin ardından heykelin 2 bin 500 yıllık ‘Taş Baba' heykeli olduğu ortaya çıkmıştı. Arkeologlar tarafından incelenen Taş Baba heykeli, restorasyonunun tamamlanmasıyla Erzurum Müzesi'ne yerleştirildi. Şimdilerde müze ziyaretçilerinin ilgi odağı olan eşi benzeri olamayan Taş Baba heykeli, en çok da çocukların ilgisini çekiyor.

Erzurum Müzesi'nde sergileniyor

Erzurum Müzesi'nde sergileniyor

Uzmanlar, bozkırda özellikle soylular için en yaygın mezar türü olan 'kurgan'larda kişinin önemine uygun olarak genellikle ahşaptan gömü odasının üzerine taş ve topraktan bir yığma tepe yükseltilerek, bunun üzerine de ölen kişiyi temsil eden kabaca insan biçimli heykeller dikildiğini ve bu heykellere de genellikle “Taş Baba” ismi verildiğini ifade etti. Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç, elinde kase tutan, belinde sıralı 4 kemer olan Taş Baba heykelinin buluntudan sonra titizlikle bakım, restorasyon ve konservasyon çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek şu ifadeleri kullandı.