Gençler için büyük kampanya başladı! Pegasus'tan Kıbrıs'a 1 Euro'ya uçuş fırsatı

ÜCRETSİZ FLEX ÜRÜNÜ VE EK BAGAJDA YÜZDE 50 İNDİRİM

Kampanya kapsamında Genç BolBol üyeleri, bilet alırken ücretsiz Pegasus Flex ürünü ile esnek iptal ve değişiklik hakkı elde ediyor. Ayrıca ek uçak altı bagajında yüzde 50 indirim avantajı sunuluyor. Bu fırsatlardan tek tek ya da birlikte faydalanmak mümkün.