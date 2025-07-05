Gençler için büyük kampanya başladı! Pegasus'tan Kıbrıs'a 1 Euro'ya uçuş fırsatı
Pegasus Hava Yolları, yaz tatiline özel bomba gibi bir kampanya başlattı. 1 Temmuz – 31 Ekim 2025 tarihleri arasında Kıbrıs uçuşlarında geçerli olan kampanyayla, 12-27 yaş arası Pegasus Genç BolBol üyeleri sadece 1 Euro’ya uçak bileti alabilecek.
Pegasus Hava Yolları, yaz sezonuna damga vuran bir kampanyayla genç yolcularına eşsiz avantajlar sunuyor. Ekonomim'e göre, şirket, Pegasus Genç BolBol üyeleri için Kuzey Kıbrıs uçuşlarında sadece 1 Euro'ya bilet imkanı tanıdı.
Kampanya kapsamında gençler ayrıca, ek bagajda yüzde 50 indirim, ücretsiz iptal ve iade hakkı ve 1000 BolPuan kazanma şansına sahip olacak.
Pegasus'un 1 Euro kampanyası 01 Temmuz 2025 saat 00.01’den itibaren 31 Ekim 2025 saat 23.59’a kadar sürecek. Bu tarihler arasında yapılan uçuşlarda kampanyadan faydalanmak mümkün olacak. Biletlemeler sadece Pegasus’un resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.
KİMLER FAYDALANABİLİR? YAŞ SINIRI VE ÜYELİK DETAYI
Kampanya, 12-27 yaş arası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Pegasus Genç BolBol üyeleri için geçerli.
18-27 yaş aralığındakilerin kampanyadan yararlanabilmesi için Pegasus Genç BolBol üyeliğiyle giriş yaparak bilet almaları gerekiyor.
12-18 yaş arası üyeler, bağlı oldukları asıl üyeler üzerinden biletleme yaparak kampanyaya katılabiliyor.
ÜCRETSİZ FLEX ÜRÜNÜ VE EK BAGAJDA YÜZDE 50 İNDİRİM
Kampanya kapsamında Genç BolBol üyeleri, bilet alırken ücretsiz Pegasus Flex ürünü ile esnek iptal ve değişiklik hakkı elde ediyor. Ayrıca ek uçak altı bagajında yüzde 50 indirim avantajı sunuluyor. Bu fırsatlardan tek tek ya da birlikte faydalanmak mümkün.
Kampanya süresince uçuş gerçekleştiren Genç BolBol üyeleri, uçuş sonrası otomatik olarak 1000 BolPuan kazanıyor. Üstelik bu puanlar sepette seçilen hizmetlere bağlı olmaksızın sabit olarak tanımlanıyor.
Kampanya sadece Pegasus’un Kıbrıs’a direkt veya aktarmalı kendi uçuşlarında geçerli. Pegasus’un diğer havayolları ile ortak düzenlediği uçuşlar bu kapsama dâhil değil.