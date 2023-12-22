Gezi Tutkunlarına Kışın da Durmak Yok! İşte İstanbul'a Yakın Gezilebilecek Yerler
Gezi tutkunlarını ne kavurucu sıcaklık engeller ne de soğuk havalar. Yeter ki yeni bir yer keşfetmek istesinler... İşte İstanbul'a yakın, doğasıyla büyüleyici yerler.
ŞİLE
Bir parçası Marmara Denizi'ne bir parçası da Karadeniz'e bağlı olan Şile, İstanbul'a 1 saat uzaklıktadır. Hem doğası hem de tarihiyle Şile'yi çok beğeneceksiniz. Aynı zamanda eşsiz bir günbatımında yürüyüş yapabilirsiniz. Soğuk bir kış akşamında gittiyseniz muhakkak şömineli bir Şile otelinde kalmalısınız.
KARTEPE
İstanbul'a 2 saat uzaklıkta olan Kartepe aslen Kocaeli'ne bağlıdır. Kartepe, kış sporlarına oldukça elverişli bir yerdir. Kayak ve snowboard yapabileceğiniz Kartepe'de, konaklama için bungolovları tercih edebilirsiniz.
YALOVA
İstanbul'dan Yalova'ya geçiş feribot ile oldukça kısa sürüyor. Yalova özellikle termal suları ile anılmaktadır. Şehir merkezine 25 dakika uzaklıktaki termal kaplıcalarına, toplu taşıma araçları ile kolayca ulaşabilirsiniz. Soğuk bir kış akşamında, ister ailenizle ister arkadaşlarınızla bir Yalova kaçamağına ne dersiniz?
SAPANCA
İstanbul'a yakın olan Sapanca, aslen Sakarya'ya bağlıdır. Doğal güzelliğiyle insanı mest eden Sabanca Gölü'nde bir yürüyüş yapmak herkese iyi gelecektir. Ayrıca gölde tekne turu yapabilir ve yaylaya çıkabilirsiniz.