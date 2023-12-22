Gezi Tutkunlarına Kışın da Durmak Yok! İşte İstanbul'a Yakın Gezilebilecek Yerler

ŞİLE

Bir parçası Marmara Denizi'ne bir parçası da Karadeniz'e bağlı olan Şile, İstanbul'a 1 saat uzaklıktadır. Hem doğası hem de tarihiyle Şile'yi çok beğeneceksiniz. Aynı zamanda eşsiz bir günbatımında yürüyüş yapabilirsiniz. Soğuk bir kış akşamında gittiyseniz muhakkak şömineli bir Şile otelinde kalmalısınız.