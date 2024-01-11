Hafta Sonu Kaçamağı İçin Birebir! İstanbul ve İzmir'e Çok Yakın Olan Saklanmış Adatepe Köyü

ADATEPE KÖYÜNE NASIL GİDİLİR?

Çanakkale şehir merkezine 100 mesafede bulunan Adatepe Köyü, ilçe merkezine 35 kilometre ve Küçükkuyu beldesine 3 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. İstanbul'dan Eceabat veya Çanakkale üzerinden arabayla ulaşım sağlanabilen köye düzenli olarak otobüs seferleri de sağlanıyor. Ayvalık ilçesinden ulaşım sağlamak isteyen kişiler ise araç kiralayarak ya da taksi ile kolay bir şekilde köye ulaşabilir.