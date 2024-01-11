Hafta Sonu Kaçamağı İçin Birebir! İstanbul ve İzmir'e Çok Yakın Olan Saklanmış Adatepe Köyü
15 tatilin yaklaşmasıyla beraber tatilciler şimdiden kendilerine yer ayırtmaya başladı. Türkiye'nin eşsiz güzellikleri içinde kalmış Adatepe Köyü ise ziyaretçilerini bekliyor. Peki Adatepe Köyü nerede? Burada ne yenir? İşte seyahat rotanıza ekleyeceğiniz Adatepe Köyü
ADATEPE KÖYÜ NEREDE?
Adatepe Köyü, Çanakkale'nin ilçesi Ayvalık'a bağlıdır. Kuzey Ege'de kalan Adatepe Köyü, saklı cenneti ve doğasıyla görenleri hayran bırakıyor.
ADATEPE KÖYÜNE NASIL GİDİLİR?
Çanakkale şehir merkezine 100 mesafede bulunan Adatepe Köyü, ilçe merkezine 35 kilometre ve Küçükkuyu beldesine 3 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. İstanbul'dan Eceabat veya Çanakkale üzerinden arabayla ulaşım sağlanabilen köye düzenli olarak otobüs seferleri de sağlanıyor. Ayvalık ilçesinden ulaşım sağlamak isteyen kişiler ise araç kiralayarak ya da taksi ile kolay bir şekilde köye ulaşabilir.
DOĞAL GÜZELLİK TARİHLE İÇ İÇE
Adatepe Köyü Yalnızca doğal güzelliyle değil aynı zamanda da tarihiyle de büyülüyor. Özellikle köyün kendine has mimarisi görenleri hayran ediyor. Köyde Zeus Altarı, kıyı şeridini gözetleme amaçlı kullanılan antik bir alan olarak öne çıkmaktadır. Aynı zamanda köyde yer alan Köy Kahvesi, Camii, çeşmeler, sosyal ve kültürel alanlar ziyaretçileri oldukça mest ediyor.
Köye giden yerli ve yabancı turistler özellikle doğa yürüyüşü ve fotoğraf çekimi yapmaktadır. Buraya kadar gelmişken Zeus Altarı'nı ziyaret etmeyi unutmayın.