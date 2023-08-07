Hainan'ın incileri
Ulusal Kanal olarak 27-31 Temmuz tarihleri arasında Hainan Turizm, Kültür, Radyo, Televizyon ve Spor Departman’ının ve Hainan Turizm Gazetesi’nin düzenleyici olduğu “Havalı Hainan” gezisine katıldık.
Ezgi Zeynep Kaya / Ulusal Kanal Çin Muhabiri
Ulusal Kanal olarak 27-31 Temmuz tarihleri arasında Hainan Turizm, Kültür, Radyo, Televizyon ve Spor Departman’ının ve Hainan Turizm Gazetesi’nin düzenleyici olduğu “Havalı Hainan” gezisine katıldık. Gezinin ilk gününde pek çok yerelyöneticinin ve basının katılımıyla açılış programı düzenlendi. Bu programda katılımcılar adına açılış konuşmasını Ulusal Kanalı temsilen yaptım.
Ardından devam ettiğimiz gezimizin esasını Lingshui, Hankou ve Sanya şehirlerini oluşturdu. Bu üç şehir, beni etkileyen güzellikler ve benzersiz deneyimlerle dolu. Sanya, adeta bir cennet köşesi gibi. Beyaz kumlu plajları, turkuaz renkteki berrak denizi ve tropikal bitki örtüsüyle sizi büyülüyor. Güneşin sıcaklığını hissetmek için Sanya'nın muhteşem plajlarına gittim. Yalong Körfezi'ndeki sakin sularında yüzebilir ve dalış yapabilirsiniz.
Sanya'da bulunan Nanshan Budist Kültür Parkı'nda dolaşırken dikkatimi bizim kültürümüzde de hala korunan ortak yanları çekti. Orada da bizim kültürümüzde olduğu gibi hala mum yakarak ya da ağaca bez bağlayarak dilek dileme inancı var. Guanyin Heykeli ise göz alıcı bir manzaraydı. Sanya'nın doğal güzellikleri, beni kendine hayran bıraktı.
Haikou ise tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dolu bir şehir. Longhua Tapınağı'nı ziyaret ettiğimde, geçmişin derin izlerini hissettim. Tapınaktaki antik mimari detaylar gerçekten etkileyiciydi.