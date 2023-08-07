Hainan'ın incileri

Sanya'da bulunan Nanshan Budist Kültür Parkı'nda dolaşırken dikkatimi bizim kültürümüzde de hala korunan ortak yanları çekti. Orada da bizim kültürümüzde olduğu gibi hala mum yakarak ya da ağaca bez bağlayarak dilek dileme inancı var. Guanyin Heykeli ise göz alıcı bir manzaraydı. Sanya'nın doğal güzellikleri, beni kendine hayran bıraktı.