Hepsi İstanbul'a çok yakın! İşte hafta sonu gidebileceğiniz 9 mavi bayraklı plaj

Yaz geliyor. Tatile gidemeyecek olan İstanbullular, hafta sonu gidebilecekleri ve denize girebilecekleri yerleri araştırmaya başladı. Üç tarafı denizle çevrili İstanbul'da en önemli mesele denize girilebilecek temiz sahil bulmak. Bu nedenle İstanbullular, daha çok yakın yerlerde denize girme arayışı içerisinde oluyor. İstanbullular için güzel haber Kocaeli'den geldi. Kocaeli'de tam 9 plaj, mavi bayrak dalgalanacak. Üstelik o sahiller, İstanbul'a da oldukça yakın.