Hepsi İstanbul'a çok yakın! İşte hafta sonu gidebileceğiniz 9 mavi bayraklı plaj
Yaz geliyor. İstanbul'da kalacak olanlar, hafta sonu gidebilecekleri plajları araştırmaya başladı. İşte İstanbul'un komşusu Kocaeli'de gidilebilecek, mavi bayraklı 6 plaj.
Yaz geliyor. Tatile gidemeyecek olan İstanbullular, hafta sonu gidebilecekleri ve denize girebilecekleri yerleri araştırmaya başladı. Üç tarafı denizle çevrili İstanbul'da en önemli mesele denize girilebilecek temiz sahil bulmak. Bu nedenle İstanbullular, daha çok yakın yerlerde denize girme arayışı içerisinde oluyor. İstanbullular için güzel haber Kocaeli'den geldi. Kocaeli'de tam 9 plaj, mavi bayrak dalgalanacak. Üstelik o sahiller, İstanbul'a da oldukça yakın.
CEBECİ PLAJI
Kocaeli'nin Kandıra ilçe merkezine 23 kilometre uzaklıkta bulunan bu plaj, 1392 metre uzunluğunda ve 105 metre genişliğindedir. Plajda tuvalet, otopark, bisiklet park alanı, gölgelik, soyunma kabini, cankurtaran ve sağlık hizmetleri, duş alma ve güneşlenme alanları, güvenli denize girme sahası, plaj temizlik hizmetleri verilmektedir. Bunun yanında engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmetler de verilmektedir. Alçak kıyı ve kumsallar grubundadır.
BAĞIRGANLI PLAJI
Bağırganlı Plajı, Kocaeli'nin Kandıra ilçesine 17 kilometre uzaklıktadır. Plaj 550 metre uzunluğunda ve 100 metre genişliğindedir. Plajda, bisiklet parkı, can kurtaran, duş, mescit,şezlong, soyunma kabini, tuvalet gibi imkanlar bulunmaktadır. Taflan koyu olarak da anılmaktadır.
KERPE PLAJI
Kerpe Plajı, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinededir. Plaj, 500 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindedir. Plajda tuvalet, otopark, bisiklet park alanı, gölgelik, soyunma kabini, cankurtaran ve sağlık hizmetleri, duş alma ve güneşlenme alanları, güvenli denize girme sahası, plaj temizliği gibi hizmetler verilmektedir.