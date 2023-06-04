İlk kez kamp yapacaklara tavsiyeler

KAMP YAPMAK İÇİN NELERE İHTİYAÇ VAR?

Çadır: Çadırınız, yağmura, rüzgara ve diğer dış etkenlere karşı dayanıklı olmalıdır. Ayrıca, kurulumu ve taşıması kolay olmalıdır. Çadır alırken etiketlerinde yazan "1000mm, 2000mm" gibi değerleri kontrol edin. Bu değerler çadırınızın ne kadar yoğun bir yağmura dayanabileceğini gösterir.

Uyku Tulumu ve Matı: Uyku tulumunuzu ve uyku matınızı seçerken, mevsime ve hava koşullarına uygun olanları tercih edin. Uyku tulumunuzun sıcaklık derecesi (konfor derecesi ile sıcaklık derecesi farklıdır), gece boyunca rahat ve sıcak bir uyku uyumanızı sağlayacak derecede olmalıdır.