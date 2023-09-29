İran'ın En İyi Tatlıları! Şeflerin Seçtiği Lezzetler
İran kültürel olarak çok zengin bir ülkedir ve kimi dinlerseniz gezilmesi gereken ülkeler arasında ilk sıralarda görebilirsiniz. İran'a gidecek olursanız emin olun birbirinden enfes bir sürü lezzetler deneyeceksiniz. Peki bu kadar yemekten sonra tatlısız olmaz. İşte İran'ın en iyi tatlıları...
10. Helva Ardeh
Helva ardeh, genellikle şeker ve öğütülmüş susam veya tahin ile hazırlanan tatlı, yoğun bir İran ezmesidir. Karışım ara sıra antep fıstığıyla süslenir, ancak geleneksel olarak yalnızca fıstık şeritleriyle doldurulur. Tatlı bir atıştırmalık olarak tüketilse de helva ardeh yaygın bir kahvaltı malzemesidir ve ara sıra yanında ekmekle servis edilir.
Bu klasik şekerlemeyi, un, mercimek, tereyağı, fındık, gül suyu ve safranın farklı kombinasyonlarıyla hazırlanabilen diğer helva çeşitleriyle karıştırmamak gerekir.
9. Naan Berenji
Naan berenji, pirinç unuyla yapılan hafif ve çıtır İran kurabiyeleridir. Genellikle gül suyu veya kakule ile tatlandırılır, düz, yuvarlak şekillere dönüştürülür ve ardından haşhaş tohumu, antep fıstığı veya kızamıkla süslenir. Bu geleneksel kurabiyeler genellikle İran Yeni Yılı'nda sıcak bir fincan kahve veya çay eşliğinde hafif bir ikindi tatlısı olarak hazırlanır ve tüketilir.
Ülkenin her yerinde yenilse de Kermanshah bölgesinden gelen naan berenji kurabiyelerinin en özgün çeşit olduğuna inanılıyor.
8. Qottab
Derin yağda kızartılmış qottab hamur işleri, badem veya ceviz dolgusunun etrafına sarılmış yumuşak buğday hamurundan oluşan geleneksel İran tatlılarıdır. Genellikle tarçın, gül suyu, kakule ve portakal çiçeği ile cömertçe baharatlanır, daha sonra yuvarlak veya hilal şeklinde şekillendirilirler.
Küçük boyutlu ve üzerine pudra şekeri serpilmiş bu tatlılar, İran'daki birçok şenlik ve kutlamada servis edilen temel bir tatlıdır. Her ne kadar Yezd kökenli olsa da günümüzde bu leziz tatlılar ülke çapında hazırlanmakta ve tüketilmektedir.
7. Noghl
Noghl, İran'ın popüler şeker kaplı bademleridir. Şeker, su ve gül suyu kaynatılarak homojen bir sıvı elde edilir ve kavrulmuş bademler hızla içine batırılır. Kaplama soğuduğunda katılaşarak bademlerin çevresinde tatlı ve çıtır beyaz bir tabaka oluşturur.
Mutluluğu ve iyi şansı simgeledikleri için bu parlak beyaz ikramlar İran düğün geleneklerinin önemli bir parçası. Her İran düğününün sonunda genellikle çay eşliğinde servis edilir. Noghl, düğünlerin yanı sıra, bir fincan sıcak kahve veya çayın yanında günlük ikram olarak da tüketilebilir.