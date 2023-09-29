İran'ın En İyi Tatlıları! Şeflerin Seçtiği Lezzetler

10. Helva Ardeh

Helva ardeh, genellikle şeker ve öğütülmüş susam veya tahin ile hazırlanan tatlı, yoğun bir İran ezmesidir. Karışım ara sıra antep fıstığıyla süslenir, ancak geleneksel olarak yalnızca fıstık şeritleriyle doldurulur. Tatlı bir atıştırmalık olarak tüketilse de helva ardeh yaygın bir kahvaltı malzemesidir ve ara sıra yanında ekmekle servis edilir.

Bu klasik şekerlemeyi, un, mercimek, tereyağı, fındık, gül suyu ve safranın farklı kombinasyonlarıyla hazırlanabilen diğer helva çeşitleriyle karıştırmamak gerekir.