İran'ın En Popüler 5 Pirinçli Yemeği! Şeflerin Seçtiği Lezzetler

4. Tahchin

Ünlü İran tahçini, pastaya veya güvece benzeyen lezzetli bir pirinç lezzetidir. Yemek, önceden pişirilmiş, safranla tatlandırılmış pirinçten yapılır, bir tavaya dizilir ve daha sonra pişirilir. Bu pirinç güveci piştikten sonra ters çevrilip parçalara ayrılır.

Yemek genellikle pilavın arasına et veya sebze eklenmesiyle geliştirilir. Ancak herhangi bir ilave dolguya ihtiyaç duyulmadan da pişirilebilir. İran'ın her yerinde birçok geleneksel İran restoranında veya popüler pazarlarda çok sayıda tahçin çeşidi bulunabilir.

Eşsiz sarı rengi ve şekli ile yemek alışılmadık bir görünüme sahiptir ve ayrıca kırmızı kızamık veya antep fıstığı ile süslenebilir. İranlıların en sevdiği yemeklerden biri olan tahçin, geleneksel olarak özel ve resmi günlerde servis edilir.