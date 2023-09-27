İran'ın En Popüler 5 Pirinçli Yemeği! Şeflerin Seçtiği Lezzetler
İran mutfağı zenginlikleri ile kendinden söz ettirmeye devam ediyor. Hepimiz biliriz bu coğrafyanın yemek kültürünün ne kadar zengin olduğunu. Şeflerin seçtiği lezzetler ile karşınızda İran'ın en güzel 5 pirinçli yemeği...
1. Biryani
Bir zamanlar kraliyet ailesi için ayrılmış bir yemek, bugün hemen hemen her İran restoranında özel yemeklerden biri olarak servis ediliyor; kakule, tarçın, defne yaprağı, kişniş veya nane yapraklarıyla tatlandırılıyor, ona eşsiz bir tat veriyor ve biryani'yi en iyi seçenek haline getiriyor. dünya çapında adını duyurmuş bu yemek İran'da mutlaka denenmesi gerekiyor.
2. Zereshk Polow
Bu İran klasiği, İran mutfağında yaygın olarak kullanılan kırmızı, ekşi meyveler olan pirinç ve kızamık (zereshk) çiftlerini birleştirir. Zereshk polow genellikle uzun taneli basmati pirinci ile hazırlanır, bu pirinç üzerine kızamık eklenebilir ve daha sonra buharda pişirilebilir veya malzemeler ayrı ayrı pişirilip buharda pişirilebilir.
3. Tahdig
Tahdig, geleneksel bir İran pirinç yemeğidir. Tahdig adı tencrenin dibi anlamına gelir ve tencerenin dibindeki çıtır pirinç tabakasına atıfta bulunur. Yemek tipik olarak basmati pirinci, sade yağ veya yağ ve tuzdan yapılır; hoş bir renk ve lezzet dokunuşu için zerdeçal ve safran da eklenebilir.
Tahdig, pirincin alt tabakasının kızarması, üstündeki pirinç tabakasının ise buharda pişirilmesi için tavaya fazladan yağ veya sıvı yağ konularak yapılır. Tavanın dibinde lavaş ekmeği, dilimlenmiş patates veya yoğurtlu tahdigin çeşitleri de vardır.
4. Tahchin
Ünlü İran tahçini, pastaya veya güvece benzeyen lezzetli bir pirinç lezzetidir. Yemek, önceden pişirilmiş, safranla tatlandırılmış pirinçten yapılır, bir tavaya dizilir ve daha sonra pişirilir. Bu pirinç güveci piştikten sonra ters çevrilip parçalara ayrılır.
Yemek genellikle pilavın arasına et veya sebze eklenmesiyle geliştirilir. Ancak herhangi bir ilave dolguya ihtiyaç duyulmadan da pişirilebilir. İran'ın her yerinde birçok geleneksel İran restoranında veya popüler pazarlarda çok sayıda tahçin çeşidi bulunabilir.
Eşsiz sarı rengi ve şekli ile yemek alışılmadık bir görünüme sahiptir ve ayrıca kırmızı kızamık veya antep fıstığı ile süslenebilir. İranlıların en sevdiği yemeklerden biri olan tahçin, geleneksel olarak özel ve resmi günlerde servis edilir.