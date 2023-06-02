Doğayla iç içe olmak isteyenlere: İstanbul’a yakın kamp alanları
Doğa ile vakit geçirmek isteyenler için İstanbul'a yakın en iyi kamp alanlarını listeledik. Yaz, kış fark etmeksizin tercih edilen kamp ile doğanın güzelliklerini keşfebilirsiniz. İşte İstanbul’a yakın en iyi kamp alanları...
İstanbul'un yoğun şehir gürültüsünden uzak doğayı ve huzuru doyasıya yaşayacağınız kamp alanlarını sizler için derledik. Hem deniz kenarı kamp alanları hem de orman içi kamp alanlarını içerisinde bulunduran İstanbul’a yakın kamp alanlarında yeni keşiflere yer verebilirsiniz. İşte İstanbul’a yakın en iyi kamp alanları...
KIYIKÖY
Kıyıköy, bölgeye gelen turistlere denizden yeni çıkmış balık yeme imkanı, sahilinde ve Pabuçdere ile Kazandere’de kayıkla gezinti imkanı sağladığı gibi, bazı uygarlıkların ziyaret edilmesine de imkan tanımaktadır. Tarihi eserleri, Bizans Dönemine ait Kıyıköy Kalesi (6'ncı yüzyıl Jüstinyen Dönemi), Aya Nıkola manastırı (6'ncı yüzyıl), Geç Osmanlı Dönemi yapısı olan Kıyıköy Camii ve Liman Hamamı ile kale içerisindeki pek çok sivil mimarlık örnekleridir.
İĞNEADA
İğneada; Kırklareli'nin, Demirköy İlçesi’ne bağlı olup, Bulgaristan ile sınır oluşturmaktadır. Demirköy’e 25 kilometre, Kırklareli’ne 97 kilometre, Edirne’ye 165 kilometre ve İstanbul’a 250 kilometre mesafede bulunan İğneada, 40-50 metre genişliğinde ve yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda temiz bir kumsala sahiptir. Belde merkezinde 252 yatak kapasiteli 5 yıldızlı bir otel, Özel İdaye’ye ait bir motel, bazı kamu kuruluşlarının eğitim ve dinlenme tesisleri ile konutlar bulunmaktadır. Plaj çevresinde lokanta, çay bahçesi, WC gibi tesisler mevcuttur. İğneada, özellikle yakın çevresinde bulunan çok sayıdaki I. Derece doğal sit alanları ile ilgi çekmektedir.
SAHİLKÖY
İstanbul’dan kısa bir sürede ulaşabileceğiniz bir kamp bölgesidir Şile. Ortalama 1 saatte Şile’ye gidebilirsiniz. Kamp alanında birden fazla tesis seçeneği var.