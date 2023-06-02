Doğayla iç içe olmak isteyenlere: İstanbul’a yakın kamp alanları

İĞNEADA

İğneada; Kırklareli'nin, Demirköy İlçesi’ne bağlı olup, Bulgaristan ile sınır oluşturmaktadır. Demirköy’e 25 kilometre, Kırklareli’ne 97 kilometre, Edirne’ye 165 kilometre ve İstanbul’a 250 kilometre mesafede bulunan İğneada, 40-50 metre genişliğinde ve yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda temiz bir kumsala sahiptir. Belde merkezinde 252 yatak kapasiteli 5 yıldızlı bir otel, Özel İdaye’ye ait bir motel, bazı kamu kuruluşlarının eğitim ve dinlenme tesisleri ile konutlar bulunmaktadır. Plaj çevresinde lokanta, çay bahçesi, WC gibi tesisler mevcuttur. İğneada, özellikle yakın çevresinde bulunan çok sayıdaki I. Derece doğal sit alanları ile ilgi çekmektedir.