İstanbul'a yakın kamp alanları: İşte en çok tercih edilenler

MARMARACIK KOYU TABİAT PARKI KAMP ALANI

İstanbul kamp yapılacak yerler arasında masmavi deniziyle ve doğal tabiatıyla kampseverler için ideal mekânlar arasındadır. Uzun yürüyüşlere çıkabileceğiniz sessiz ve sakin bir kamp alanıdır. Ulaşımı kolay bir bölgede yer alıyor. Telefon ve interneti rahatça kullanabileceğiniz, herhangi bir iletişim sıkıntısı çekmeyeceğiniz bir alan olarak öne çıkmaktadır. Tuvalet ve duş alma ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz mekânlar bulunmamaktadır. Diğer kamp alanlarına göre daha ıssız ve yiyecek ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz marketlerden uzaktır. Bu faktörler göz önünde bulundurularak hazırlıklı gidilmelidir.