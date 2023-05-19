İstanbul'a yakın kamp alanları: İşte en çok tercih edilenler
Kamp yapmak için başka bir şehre gitmeye, uzun yollar aşmaya hiç gerek yok. İstanbul’da yaşayanların uzun yollar tepmeden huzurlu vakit geçirebileceği en uygun kamp alanları burada! İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin İstanbul’a yakın kamp alanları tercihi…
SAHİL KAMP İSTANBUL
Deniz kenarında dinlenmek isteyenler için ideal bir kamp alanıdır. İşletme içerisinde villa, bungalow, market ve restoran bulundurmaktadır. Çadır kiralayabileceğiniz ve her türlü ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz ücretli bir kamp alanıdır. Sahil kamp alanı boyunca ormanda ve sahilde yürüyüşler yapabilir, denize girebilirsiniz. Kamp ateşi yakmak istediğinizde bunun için belirlenen bölgeler dışında ateş yakmanız yasaktır. Belirlenen bölgelerde ortak kamp ateşi yakabilirsiniz.
MARMARACIK KOYU TABİAT PARKI KAMP ALANI
İstanbul kamp yapılacak yerler arasında masmavi deniziyle ve doğal tabiatıyla kampseverler için ideal mekânlar arasındadır. Uzun yürüyüşlere çıkabileceğiniz sessiz ve sakin bir kamp alanıdır. Ulaşımı kolay bir bölgede yer alıyor. Telefon ve interneti rahatça kullanabileceğiniz, herhangi bir iletişim sıkıntısı çekmeyeceğiniz bir alan olarak öne çıkmaktadır. Tuvalet ve duş alma ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz mekânlar bulunmamaktadır. Diğer kamp alanlarına göre daha ıssız ve yiyecek ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz marketlerden uzaktır. Bu faktörler göz önünde bulundurularak hazırlıklı gidilmelidir.
RİVA ELMASBURNU PLAJI KAMP ALANI
İstanbul’da kamp alanları arasında en çok rağbet gören yerlerden biri de Riva Elmasburnu Plajı’dır. Deniz kenarında kamp yapmak istiyorsanız manzarası ve şehirden uzaklığı ile size dinlendirici bir alan vadediyor. İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı olan kamp alanına ulaşım da oldukça kolay. Kamp alanında yer alan işletmeler sayesinde yiyecek ve diğer ihtiyaçlarınızı karşılayabilmeniz mümkün. Ayrıca kamp alanı içerisinde tuvalet ve duş imkânı da bulunmaktadır.
POLONEZKÖY KAMP ALANI
İstanbul’un Beykoz ilçesinde yer alan Polonezköy kamp alanı, İstanbul kamp yerleri arayanlar için oldukça ideal bir mekândır. Ulaşımı kolay, kısa sürede gidip doğanın tadını çıkarabileceğiniz bir alana sahiptir. İlçe merkezine yakın olması bakımından da oldukça avantajlıdır. Aracınızla trafiğe takılmadan kolayca ulaşabilirsiniz. Gıda ve su ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz marketler ve hazır yemek imkânı sunan işletmeler bulunmaktadır. Ayrıca kamp alanı içerisinde trekking, ATV turu gibi eğlenceli faaliyetlere de katılabilirsiniz.