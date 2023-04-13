Bayramda İstanbul'da kalacaklara gezilecek 10 öneri
Bayram tatilini şehirden uzak geçiremeyenler için hem ormanlık alanların, hem de denizin olduğu İstanbul'daki mekanları sizler için derledik. İşte Bayramda İstanbul'da kalacaklara gezilecek 10 öneri...
GARİPÇE KÖYÜ
Deniz kenarına kurulu olan bu şirin mi şirin balıkçı köyü Garipçe, Rumeli Feneri ve Rumeli Kavağı’nın ortasında bulunuyor. Garipçe, bir balıkçı köyü olmasından dolayı çok sayıda balıkçı teknesini de sahillerinde barındırıyor.
ATATÜRK ARBORETUMU
Sarıyer’de bulunan Atatürk Arboretumu, Belgrad Ormanı’nın Günaydoğusunda bulunuyor.
BALTALİMANI JAPON BAHÇESİ
Sarıyer Baltalimanı’nda bulunan Japon Bahçesi, Türk ve Japon halklarının kardeşlik duygularını pekiştirmesi amacıyla yapılmıştır. Her iki ulusun da kültürlerinden parçaların bulunduğu Japon Bahçesi, iki kültürün birbirini daha yakından tanıması için planlanmıştır.
DURUSU GÖLÜ TERKOS
Sazlıklara yuva yapan karabatakların olduğu gölde, yaban ördeklerinden pelikanlara kadar birçok hayvan bulunuyor. Durusu Gölü’ne gitmeye karar verirseniz, Durusu Köyü’nü de ziyaret edebilirsiniz.