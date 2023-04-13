Bayramda İstanbul'da kalacaklara gezilecek 10 öneri

GARİPÇE KÖYÜ

Deniz kenarına kurulu olan bu şirin mi şirin balıkçı köyü Garipçe, Rumeli Feneri ve Rumeli Kavağı’nın ortasında bulunuyor. Garipçe, bir balıkçı köyü olmasından dolayı çok sayıda balıkçı teknesini de sahillerinde barındırıyor.