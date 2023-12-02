İstanbul'dan Tüm Avrupa'ya Açılan Yüksek Hızlı Tren! Adres Halkalı Durağı Uçak Derdine Son
Avrupa'ya en kolay yoldan gidilen Sofya treni Halkalı Marmaray durağına bağlandı. Uçak derdiyle uğraşmak istemeyen kış tatilcileri için tek adres Marmaray Halkalı durağı! İstanbul'dan Sofya treni ile nasıl Avrupa'ya gidilir? İşte yanıtı
# yüksek hızlı tren # istanbul # avrupa
Son Güncelleme:
Sofya'da 30 gün kalırsanız vize almak zorunda değilsiniz. Bu yüzden Avrupa seyahatiniz için ise diğer ülkelerin vizelerini almanız gerekiyor.
Sofya treni için Halkalı ya da Söğütlü Çeşme Duraklarından bilet alabilirsiniz. Trene ise Halkalı durağından geçiş yapmalısınız.
Tren her gün Halkalı'dan 20.45'te kalkıp 09.35'te Sofya'ya varıyor. Sofya'dan kalkış ise 18.30'da İstanbul'a varış ise 05.34'te oluyor.
Yani yolda toplamda bir gün geçirmiş oluyorsunuz. Gezmek için ise Sofya'ya 2 gün yeterli. Avrupa ülkelerine geçmek buradan bilet almak için kolay ancak gitmeden vize işlemlerinizi halletmeniz lazım.
İstanbul Halkalı Garı'ndan başlayıp, Sofya Tren Garı'na varıncaya kadar yaklaşık 10 durakta duruyorsunuz.