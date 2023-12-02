İstanbul'dan Tüm Avrupa'ya Açılan Yüksek Hızlı Tren! Adres Halkalı Durağı Uçak Derdine Son

Tren her gün Halkalı'dan 20.45'te kalkıp 09.35'te Sofya'ya varıyor. Sofya'dan kalkış ise 18.30'da İstanbul'a varış ise 05.34'te oluyor.

Yani yolda toplamda bir gün geçirmiş oluyorsunuz. Gezmek için ise Sofya'ya 2 gün yeterli. Avrupa ülkelerine geçmek buradan bilet almak için kolay ancak gitmeden vize işlemlerinizi halletmeniz lazım.