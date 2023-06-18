İstanbul'un en iyi plajları

İstanbul’da yaşayıp da ağır çalışma temposundan ötürü tatil planı yapmayanlar ve deniz havası almak isteyenler için en iyi plajlar ile karşınızdayız. İstanbul’a yakın denize girilebilecek ve şimdi çokça ilgi görmeyen daha bakir olan plajları sizler için derledik...