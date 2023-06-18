İstanbul'un en iyi plajları

Bayram tatili yaklaşırken yoğun iş temposuna kısa da olsa bir mola vermek isteyenlerin tercih edebileceği yakın mesafede birbirinden güzel İstanbul plajları bulunmakta. İşte İstanbul'da olacaklar için en iyi plajlar...

# şile # Ayazma Plajı
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İstanbul’da yaşayıp da ağır çalışma temposundan ötürü tatil planı yapmayanlar ve deniz havası almak isteyenler için en iyi plajlar ile karşınızdayız. İstanbul’a yakın denize girilebilecek ve şimdi çokça ilgi görmeyen daha bakir olan plajları sizler için derledik...

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KABAKOZ PLAJI

İstanbul’da kaçamak dendiği anda akla gelen birinci yer olan Şile, birbirinden hoş plajlarıyla birinci olmayı nitekim hak ediyor. Seçenek çok olunca daha sakin koylar bulmak da mümkün oluyor. İşte onlardan biri de Kabakoz Plajı. 

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UZUNKUM PLAJI 

Şile’nin sakin plajlarından bir başkası ise Uzunkum Plajı. Ağlayankaya caddesi üzerinden ulaşım sağlanan yerde ince kumlu çakılsız bir plaj sizleri bekliyor. 

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KURNA HALK PLAJI

Bir öteki teklifimiz ise Kurna Halk Plajı. Asıl olarak kamp yapmayı sevenlerin tercih ettiği plaj ormana sıfır tabiat ile iç içe huzurun had safhada olduğu lokasyonlardan. 