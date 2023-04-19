İşte Dünya'nın ilk borsası ve en iyi korunmuş Zeus tapınağı: Türkiye topraklarında

Aizanoi antik kenti, Kütahya şehir merkezine 58 kilometre uzaklıkta güneybatıda bulunan Çavdarhisar ilçesinde yerleşimin hemen kenarında Emet yönünde bulunmaktadır. Çavdarhisar, 28 Mart 1970 tarihinde yaşanan şiddetli Gediz depreminden dolayı yaşayanların çoğunun terk ettiği bir yerleşim olmuştur. Aşağıda anlatıldığı üzere dünyanın ilk borsası (gıda borsası) da bu deprem sonucunda yapılan kazılarda ortaya çıkmış ve keşfedilmiştir.

Çavdarhisar ilçesinin içinden antik kente girdiğinizde sizi öncelikle Kocaçay (Kısıkboğaz) deresinin üzerinde restore edilmiş bir antik köprü karşılayacaktır. Bu köprüye Aizanoi köprüsü denilmektedir. Sonrasında ise 1970 depreminde hasar gören evlerin arasından Zeus tapınağı tüm ihtişamı ile karşınıza çıkacaktır.

Günümüzde Çavdarhisar ilçesi, Aizanoi antik kenti üzerine kurulmuş olmakla birlikte bölgenin tarihi çok eskilere gitmektedir. Aizanoi bilgileri bulunan bu içeriğin devamında antik kentin tarihçesi, tarihi eserleri, gezilecek yerleri, yapıları, tapınakları, mimarisi ve önemi anlatılmaktadır.