Kapadokya’da nerelere gidilir?
Kapadokya, Türkiye’nin tabiatına özgü yeryüzü şekillerinden peri bacaları, yeraltı şehirleri, sıcak hava balonu turları ve lezzetleri ile mutlaka deneyimlenmesi gereken bir tatil rotası sunuyor. Peki, Kapadokya’da nerelere gidilir?
Kapadokya planınıza Peri bacaları ile başlayabilirsiniz. Peri bacaları, Kapadokya’nın en ilgi çekici yeryüzü şekilleri arasında yer alıyor. Bölgedeki iki adet sönmüş volkanın püskürttüğü lavların aşınması ile oluşmuşlar.
3268 metredeki zirvesiyle Aksaray il sınırlarında kalan Hasan Dağı ile 3916 metredeki zirvesiyle Kayseri sınırları içinde kalan Erciyes Dağı bölgeye güzellik katan bu oluşumlar.
GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ
Göreme Açık Hava Müzesi, M.Ö. 4 yüzyıla kadar uzanan tarihi boyunca manastırlar, kiliseler ile bir yaşam kompleksi olarak hizmet vermiş.
AŞIKLAR VADİSİ
Bu bölge Göreme’nin kuzeybatı tarafında yer alıyor. Eğer bir balon turu yaparsanız bu bölge içinde uçacaksınız. Göreme’nin Ortahisar tarafına bakan yamaçları da günbatımı ve doğumu için seyirlik alanlar. Aydın Kırağı Sokak balona binemeyenler için fotoğraf çekimi ve günbatımı seyri alanlarına ev sahipliği yapıyor.
UÇHİSAR KALESİ
Göreme’den Güneybatıya Uçhisar’a geçiyoruz. Uçhisar Kalesi olarak isimlenen kale bölgedeki görülmesi ve ziyaret edilmesi tavsiye edilen en önemli yer olarak öne çıkıyor. Bölgedeki en büyük peri bacası oluşumu olan kale Bizans dönemine ait oyma kaya mezarlara ev sahipliği yapıyor.