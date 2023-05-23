Kapadokya’da nerelere gidilir?

AŞIKLAR VADİSİ

Bu bölge Göreme’nin kuzeybatı tarafında yer alıyor. Eğer bir balon turu yaparsanız bu bölge içinde uçacaksınız. Göreme’nin Ortahisar tarafına bakan yamaçları da günbatımı ve doğumu için seyirlik alanlar. Aydın Kırağı Sokak balona binemeyenler için fotoğraf çekimi ve günbatımı seyri alanlarına ev sahipliği yapıyor.