Yabancı turistlere göre Karadeniz kıyısında en popüler gezi yerleri

2- KARADENİZ SAHİLLERİ

Pek çok yabancı turist, özellikle yaz tatili için Karadeniz'e gitmeyi göze almaz, ancak yerli halk onu gördüğünde iyi bir şey bilir.

Karadeniz kumsalları, Antalya ve Bodrum gibi sahil beldesi sıcak noktalarıyla kıyaslanamayacak olsa da , sahil boyunca yapılan bir yolculuğa ara vermek için rahat noktalardır.