Yabancı turistlere göre Karadeniz kıyısında en popüler gezi yerleri
Yemyeşil manzaralar için Karadeniz Sahili, Türkiye'de ziyaret edilecek en iyi yerlerden biridir. Bu bölge, bir yanda denizle çevrili dar kıyı şeridini benek gibi saran köyleri, diğer yanda sık ormanlarla kaplı engebeli dağlar ile ülkenin geri kalanından ayrı bir dünyadır.
1- SÜMELA MANASTIRI
Trabzon'un yaklaşık 70 kilometre güneyindeki Sümela'nın tarihi, Atinalı rahipler Barnabas ve Sophronios'un gelip burada küçük bir kilise kurdukları 4. yüzyıla kadar uzanıyor.
Sümela, Lozan Antlaşması koşulları altında Türkiye-Yunan Nüfus Mübadelesi kapsamında keşişlerin zorla götürüldüğü 1923 yılına kadar faal bir manastırdı.
2- KARADENİZ SAHİLLERİ
Pek çok yabancı turist, özellikle yaz tatili için Karadeniz'e gitmeyi göze almaz, ancak yerli halk onu gördüğünde iyi bir şey bilir.
Karadeniz kumsalları, Antalya ve Bodrum gibi sahil beldesi sıcak noktalarıyla kıyaslanamayacak olsa da , sahil boyunca yapılan bir yolculuğa ara vermek için rahat noktalardır.
3- TRABZON'DAKİ AYASOFYA CAMİİ
Başlıca turistik cazibe merkezi, İstanbul'daki Ayasofya'nın daha küçük adaşı olan Trabzon Ayasofya'dır . Trabzon'un versiyonu muhtemelen İmparator Aleksios Komnenos tarafından 1204'te İstanbul'dan Trabzon'a gelişinden hemen sonra yaptırılmıştır.
Kilise, Osmanlı döneminde camiye çevrilmiş, 1960'larda müze olmuş, daha sonra yeniden camiye çevrilmiştir.
4- UZUNGÖL
Gölün en güzel manzaraları köyün yukarısından alınır. Trabzon'dan Uzungöl'e yapılan turların çoğu güzergahına bu gözetleme noktalarında durak ekler.
Uzungöl, Trabzon'un 96 kilometre güneydoğusundadır.