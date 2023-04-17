Kazakistan'da tarihi haritalar sergisi açıldı

Haritalarda çeşitli dönemlerde Kazakistan topraklarının farklı isimlerle anılmasına dikkati çeken Rahimov, “Haritalarda ülkemizin sınırlarını belirlemek için Skifiya (Sakalar devleti), Kassakiya (Kazak Hanlığı), Kazak Orda, Tartarya (Büyük toprak), Türkistan ve Turan gibi isimler kullanılmış.” ifadesini kullandı.

Rahimov, haritaların orijinal ve daha önce hiç sergilenmediğini belirterek “Amacımız Kazak topraklarında devlet anlayışının daha da eskiye dayandığını ziyaretçilerimize anlatmak. Bu haritalar bize sadece tarihi ve bilimsel açıdan bilgi vermiyor aynı zamanda kültürel bir miras değerindedir.” diye konuştu.