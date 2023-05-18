Trabzon'da "Kelime-i Tevhid Hat Sergisi" sergisi açıldı
Hüsnühat tablolarından hazırlanan "Kelime-i Tevhid" temalı hat eserleri sergisi, Trabzon'da ziyarete açıldı. Büyük ilgi gören sergi 27 Mayısa kadar sevenleriyle buluşacak.
Albayrak Grubu'nun İslam sanat geleneğini yaşatma, özgün eserlerle bu zincire yeni halkalar ekleme düşüncesiyle 9 yıldır devam ettirdiği ve her yıl farklı bir temanın usta hattatlar tarafından sanat eserine dönüştürüldüğü sergi, Güzel Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluştu.
Vali İsmail Ustaoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, çok anlamlı bir sergi olduğunu, hat sanatının gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini söyledi.
Albayrak Grubu'nu hat sanatına verdiği destekten dolayı tebrik eden Ustaoğlu şu açıklamalarda bulundu:
- Bugün de burada imanımızın sembolü, inancımızın sembolü Kelime-i Tevhid'in hat sanatıyla sergilenmesi ayrı bir anlam ifade ediyor. Geçen yıl da katılmıştık. Özellikle bizim inancımızda, kültürümüzde ayrı bir yeri olan hat sanatının geçmişten geleceğe taşınması, yeni kuşaklara aktarılması bu tip yapılan sosyal aktivitelerle önemli.
Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri de ramazan geleneği şeklinde başlattıkları projenin geleneksel hale gelmesinden mutluluk duyduklarını dile getirdi.
Her sene farklı bir temayı işlediklerini aktaran Sivri, bu sene de gelenekselle yeniliği birleştirerek özgün eserler çıkardıklarını belirtti.