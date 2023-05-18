Trabzon'da "Kelime-i Tevhid Hat Sergisi" sergisi açıldı

- Bugün de burada imanımızın sembolü, inancımızın sembolü Kelime-i Tevhid'in hat sanatıyla sergilenmesi ayrı bir anlam ifade ediyor. Geçen yıl da katılmıştık. Özellikle bizim inancımızda, kültürümüzde ayrı bir yeri olan hat sanatının geçmişten geleceğe taşınması, yeni kuşaklara aktarılması bu tip yapılan sosyal aktivitelerle önemli.