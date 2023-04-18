Kenny Barron 21 Nisan'da CRR’de sahne alacak

14 yaşından itibaren caz dünyasının içinde olan Kenny Barron, kariyeri boyunca Dizzy Gillespie, James Moody, Milt Jackson gibi önemli isimlerle çalıştı, dokuz kez Grammy’e aday gösterildi, 200’ün üzerinde kayıta imza attı ve American Jazz Hall of Fame tarafından, yaşam boyu başarı ödülüne layık görüldü. Piyanist ve besteci kimliğinin yanı sıra Barron 30 yıldır caz dünyasına yeni yetenekler kazandırmak amacıyla eğitmenlik yapıyor. Cazda emprovizasyonu (doğaçlama) korumaya çalışan ve melodiye önem veren Barron, 25 yıl Rutgers Üniversitesi’nde aranjman ve bestecilik eğitimi verdi, daha sonra da Juilliard Konservatuvarı’nda piyano dersleri vermeye devam etti. Kenny Barron eğitmenlik süreci boyunca David Sanchez, Terence Blanchard ve Regina Bell gibi pek çok yetenekli öğrenci yetiştirdi.