Kış Gelmeden İstanbul'da Buraları Gezmeyi Unutmayın! İşte Hafta Sonu İstanbul'da Gezilecek Yerler

BALAT'IN RENKLİ EVLERİ

İstanbul’un temelinde birçok kültürün oluşumundan söz edebiliriz. Bu yönü ile dünyada birçok turistin görmek istediği bir yer olan kentte Balat da bu kültürün bir parçası olarak Tarihi Yarım Ada’da konumlanıyor. Balat, eski dönemlerde Ermenilerin, Yahudilerin, Rumların ve Türklerin birbirleri ile hoşgörü ortamında yaşadığı bir yerdi. Bugün o günlerden uzak olsa da dönemin havasını soluyabileceğiniz mimari yapılar halen ayakta ve ziyaretçilerini bekliyor. Balat’ta tarihten bir parça olarak kalan eski evlerde yapılan restorasyon çalışmaları sayesinde bölge turizme kazandırıldı ve sokakları kent ziyaretçilerine açıldı.

İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi, Cibali Kapısı, Tarihi Küçük Mustafa Paşa Hamamı Balat sınırları içerisinde yer alıyor. Sizlerde dar ve yokuşlu sokaklarda kaybolmak ve Balat’ın rengarenk yüzünü görmek isterseniz buraya mutlaka uğramalısınız.