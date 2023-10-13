Kış Gelmeden İstanbul'da Buraları Gezmeyi Unutmayın! İşte Hafta Sonu İstanbul'da Gezilecek Yerler
Kış kapıya dayanmak üzere, İstanbul'da yaşayanlar ise son turlarını yapmaya başladı. Yedi tepeli İstanbul'un her bölgesinden ayrı bir güzellik ve tarih çıkıyor. İşte kış gelmeden İstanbulluların gezmesi gereken yerler...
BALAT'IN RENKLİ EVLERİ
İstanbul’un temelinde birçok kültürün oluşumundan söz edebiliriz. Bu yönü ile dünyada birçok turistin görmek istediği bir yer olan kentte Balat da bu kültürün bir parçası olarak Tarihi Yarım Ada’da konumlanıyor. Balat, eski dönemlerde Ermenilerin, Yahudilerin, Rumların ve Türklerin birbirleri ile hoşgörü ortamında yaşadığı bir yerdi. Bugün o günlerden uzak olsa da dönemin havasını soluyabileceğiniz mimari yapılar halen ayakta ve ziyaretçilerini bekliyor. Balat’ta tarihten bir parça olarak kalan eski evlerde yapılan restorasyon çalışmaları sayesinde bölge turizme kazandırıldı ve sokakları kent ziyaretçilerine açıldı.
İstanbul Rum Ortodoks Patrikhanesi, Cibali Kapısı, Tarihi Küçük Mustafa Paşa Hamamı Balat sınırları içerisinde yer alıyor. Sizlerde dar ve yokuşlu sokaklarda kaybolmak ve Balat’ın rengarenk yüzünü görmek isterseniz buraya mutlaka uğramalısınız.
BALIK EKMEK
Eminönü’nde yer alan balık ekmek tezgahları, turistlerin ve yerlilerin her zaman ilgisini çekebiliyor. Eminönü’nün Haliç’e bakan kıyılarında yapılan balık ekmek, birçok kişi için kente gelince yapılmak istenen aktiviteler arasında en birinci sırada yer alıyor. Bunun temel sebebi ise çalışanların sanki tarihin bir sahnesinden fırlayıp, günümüze gelmiş gibi olmaları ve Haliç’in o eşsiz manzarasında balık ekmeğin davetkâr kokusu ve tadı.
GALATA KULESİ
Galata Kulesi, İstanbul’un en eşsiz yerleri arasında yer alıyor. Kuleden İstanbul’un paha biçilemez güzelliğini net bir şekilde görebilmeniz mümkün. Tarihi Yarımada üzerinde olması bu bölgeyi kulenin en üst noktasından görebilmenize olanak tanıyor. İlk olarak 508 yılında Bizans İmparatoru Justinianos tarafından inşa edilen ancak günümüzdeki haline 1348 yılında Cenevizliler tarafından getirilen Galata Kulesi, İstiklal Caddesi’nin sonunda yer alıyor. Aşağı kısmında Karaköy, yukarısında ise İstiklal ve sonunda Taksim Meydanı’nı barındıran bölgede olması da kulenin konumunu değerli kılıyor.
İSTİKLAL CADDESİ
İSTİKLAL CADDESİ
İstanbul’un adeta tanıtım yüzü olan ve bu şehirden bahsedildiğinde akla ilk gelen yerlerden birisi haline gelen İstiklal Caddesi, yılın hangi zamanı olursa olsun kalabalık yüzü ile turistleri karşılıyor. Önceleri araç trafiğine açık olan cadde 1990’da tamamen yayalara bırakıldı. Kozmopolit yapısı ile birçok insanı bir arada bulunduran İstiklal Caddesi, bugün İstanbul gezilerinin de baş duraklarından birisi olması ile öne çıkıyor.