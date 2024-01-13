Kış Tatili İçin Gidilecek En Güzel Yerler Neresi? Hem De Türkiye'de! Hafta Sonu Bile Gidip Gelinecek Mesafede!

Bursa - Uludağ:

Türkiye'nin en popüler kış tatil merkezlerinden biri olan Uludağ, her yıl yerli ve yabancı turistleri ağırlamaktadır. Uludağ'da kayak, snowboard, kızak, kar motoru gibi kış sporları yapılabileceği gibi, otellerde ve pansiyonlarda konaklayarak doğanın keyfini de çıkarabilirsiniz.