Kış Tatilinde Nereye Gideceğinize Karar Veremediniz Mi? İşte Kış Turizminin Yaşandığı En Güzel Tatil Yerleri
Kış mevsiminin gelmesiyle beraber tatil listeleri hazırlanmaya başlandı. Özellikle sömestr tatilinin yaklaşmasıyla beraber çocuklarda büyük bir heyecan var. Peki ailecek kış tatili nerede yapılır? İşte muhteşem bir kış tatili için tam liste...
Kış tatiliniz için hazırlıklarınızı yapın. Muhteşem bir tatil sizi bekliyor... İşte kış tatilinizi yapabileceğiniz yerler.
- Uludağ, Bursa
- Kartalkaya, Bolu
- Palandöken, Erzurum
- Bursa, Termal Kaplıcalar
- Bozdağ, Denizli
- Erciyes, Kayseri
- Sarıkamış, Kars
- Yalnızçam Uğurludağ, Ardahan
- Kartepe, Kocaeli
- Kartepe, Kocaeli
- Ilgaz, Kastamonu
- Kapadokya, Neşvehir
- Abant, Bolu
- Yedigöller, Abant
- Atabarı Kayak Merkezi, Artvin