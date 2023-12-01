Kış Tatilinde Nereye Gideceğinize Karar Veremediniz Mi? İşte Kış Turizminin Yaşandığı En Güzel Tatil Yerleri

Kış mevsiminin gelmesiyle beraber tatil listeleri hazırlanmaya başlandı. Özellikle sömestr tatilinin yaklaşmasıyla beraber çocuklarda büyük bir heyecan var. Peki ailecek kış tatili nerede yapılır? İşte muhteşem bir kış tatili için tam liste...

Kış Tatilinde Nereye Gideceğinize Karar Veremediniz Mi? İşte Kış Turizminin Yaşandığı En Güzel Tatil Yerleri

Kış tatiliniz için hazırlıklarınızı yapın. Muhteşem bir tatil sizi bekliyor... İşte kış tatilinizi yapabileceğiniz yerler.

Kış Tatilinde Nereye Gideceğinize Karar Veremediniz Mi? İşte Kış Turizminin Yaşandığı En Güzel Tatil Yerleri - Resim : 1

  • Uludağ, Bursa
  • Kartalkaya, Bolu
  • Palandöken, Erzurum

Kış Tatilinde Nereye Gideceğinize Karar Veremediniz Mi? İşte Kış Turizminin Yaşandığı En Güzel Tatil Yerleri - Resim : 2

  • Bursa, Termal Kaplıcalar
  • Bozdağ, Denizli
  • Erciyes, Kayseri
  • Sarıkamış, Kars

Kış Tatilinde Nereye Gideceğinize Karar Veremediniz Mi? İşte Kış Turizminin Yaşandığı En Güzel Tatil Yerleri - Resim : 3

  • Yalnızçam Uğurludağ, Ardahan
  • Kartepe, Kocaeli
  • Kartepe, Kocaeli
  • Ilgaz, Kastamonu

Kış Tatilinde Nereye Gideceğinize Karar Veremediniz Mi? İşte Kış Turizminin Yaşandığı En Güzel Tatil Yerleri - Resim : 4

  • Kapadokya, Neşvehir
  • Abant, Bolu
  • Yedigöller, Abant
  • Atabarı Kayak Merkezi, Artvin 
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