Kış Tatilinde Nereye Gideceğinize Karar Veremediniz Mi? İşte Kış Turizminin Yaşandığı En Güzel Tatil Yerleri

Kış tatiliniz için hazırlıklarınızı yapın. Muhteşem bir tatil sizi bekliyor... İşte kış tatilinizi yapabileceğiniz yerler.

Uludağ, Bursa

Kartalkaya, Bolu

Palandöken, Erzurum

Bursa, Termal Kaplıcalar

Bozdağ, Denizli

Erciyes, Kayseri

Sarıkamış, Kars

Yalnızçam Uğurludağ, Ardahan

Kartepe, Kocaeli

Kartepe, Kocaeli

Ilgaz, Kastamonu