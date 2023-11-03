Köfte Tutkunlarına Müjde! İstanbul'un En İyi Köfte Yapan Yerleri
Bütün lezzet kültürlerini barındıran İstanbul, büyük bir lezzet şöleni yapıyor. İstanbul'un sokaklarında gezerken birbirinden enfes kokularla karışılabilirsiniz. Tabi ki bu kokulardan en lezzetlisi köfte... Peki İstanbul'daki en lezzetli köfteyi nerede yiyeceğinizi biliyor musunuz?
1) NAMLI RUMELİ KÖFTECİSİ
Tarihi Yarımada’yı gezerken ziyaret edilmemesi neredeyse imkansız olan adı gibi kendisinin namı da çok duyulan köfteci “Namlı Rumeli Köftecisi” ile başlıyoruz. Yarı göçmen bir ailenin el lezzetiyle birleşen, sıcak bir ortamda köftelerinizi yiyebilirsiniz. Namlı Rumeli Köftecisi, köftenin kendi lezzetini bozmamak için sossuz servis ediliyor. Yalnızca köfte değil aynı zamanda mercimek çorbası ve kebap çeşitleri de bulunuyor. Oldukça da ünlü olan Namlı Rumeli Köftecisi'ni rahatlıkla yiyebilirsiniz. Bir de unutmadan irmik tatlısını muhakkak demelisiniz. Şimdiden afiyet olsun.
Adres: Hoca Paşa, Ankara Cad, Hoca Paşa Sk. No: 9-11, 34112 Fatih, İstanbul
İletişim: 0212 511 21 96
2) TARİHİ SULTANAHMET KÖFTECİSİ
Sultanahmet deyince akla ilk gelen ramazan aylarında oluşan uzun kuyruklar gelir. Sultanahmet yerli ve yabancı turisti ağırlamakta. İstanbul'da yaşıyor ya da İstanbul'a gezmeye gelecekseniz muhakkak Tarihi Sultanahmet Köftecisine gelmelisiniz. Nesilden nesille aktarılan mükemmel köfte lezzetinin yanında piyazını da yemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun.
Adres: Alemdar, Divan Yolu Cd. No: 12, 34110 Fatih, İstanbul
İletişim: 0212 513 64 68
3) TARİHİ MERKEZEFENDİ KÖFTECİSİ
“Güzel köfte nerede olursa giderim” diye sorunlar için sizlere enfes bir yer öneriyoruz. Zeytinburnu'ndaki Tarihi Merkezefendi Köftecisi, geçmişten günümüze değişmeyen lezzetiyle herkesin göz bebeği. Et olarak dananın kaburgası ile kuzunun boşluğu kullanılıyor. Kendilerine has pişirme tekniğiyle köfteler daha da lezzetli bir tat alıyor. Köftenin yanında piyaz ve leziz ev yapımı turşularını da muhakkak yemelisiniz. Şimdiden afiyet olsun.
Adres: Merkezefendi, Dere Sk. No: 14, 34025 Zeytinburnu, İstanbul
İletişim: 0212 665 82 70
4) MEŞHUR FİLİBE KÖFTECİSİ
126 yıl lezzetini asla değiştirmeden bugünlere gelen Meşhur Filibe Köftecisi, Türkiye'ye göç eden bir aileden gelmektedir. Köftenin yanında ikram ettikleri özel sosu, domatesi ve biberiyle beraber köfteyi yemelisiniz. Köftenin yanına en çok yakışan piyaz ise özel Erzincan Dermason fasulye ile yapılarak köftenin lezzetini katlıyor. Şimdiden afiyet olsun.
Adres: Hoca Paşa, Hoca Paşa Sk. No: 3, 34112 Fatih, İstanbul
İletişim: 0212 519 39 76