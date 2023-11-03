Köfte Tutkunlarına Müjde! İstanbul'un En İyi Köfte Yapan Yerleri

1) NAMLI RUMELİ KÖFTECİSİ

Tarihi Yarımada’yı gezerken ziyaret edilmemesi neredeyse imkansız olan adı gibi kendisinin namı da çok duyulan köfteci “Namlı Rumeli Köftecisi” ile başlıyoruz. Yarı göçmen bir ailenin el lezzetiyle birleşen, sıcak bir ortamda köftelerinizi yiyebilirsiniz. Namlı Rumeli Köftecisi, köftenin kendi lezzetini bozmamak için sossuz servis ediliyor. Yalnızca köfte değil aynı zamanda mercimek çorbası ve kebap çeşitleri de bulunuyor. Oldukça da ünlü olan Namlı Rumeli Köftecisi'ni rahatlıkla yiyebilirsiniz. Bir de unutmadan irmik tatlısını muhakkak demelisiniz. Şimdiden afiyet olsun.

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