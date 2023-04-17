Nereye gitmeliyim diye düşünenlere: Kültür mirası 10 mekan
Tarih boyunca pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapan, coğrafi konumuyla dünyanın en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Anadolu toprakları, kültürel mirasın izlerini taşıyor. İşte kültür mirası 10 mekan...
İSHAKPAŞA SARAYI
Doğubeyazıt'ın 5 km. uzağında sarp kayalar üzerine kurulmuş 116 odalı İshakpaşa Sarayı, Türkistan, Selçuklu ve Osmanlı mimari özelliklerini birleştiren bir yapı olarak karşımıza çıkıyor.
TORTUM ŞELALESİ
Tortum'a 35 km uzaklıktaki şelale, 48 metrelik yüksekliği ile Asya ve Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise üçüncü büyüklükteki şelalesi olarak biliniyor.
NEMRUT
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan ve içinde Kommagene Krallığı'nın antik kentini barındıran milli park içerisinde, aslan ve kartal heykellerinin arasında 7 metreye varan dev heykeller bulunuyor. Bölge, tarih meraklıları için ideal.
AMASRA
Karadeniz'in şirin kasabalarindan olan Amasra, sakin bir tatil isteyenler için ideal bir mekan. Doğal güzelliklerinin yanı sıra, kalesi, müzesi ve Cenova şatosuyla tarihi bir tur da yapabilirsiniz.