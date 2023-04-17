Nereye gitmeliyim diye düşünenlere: Kültür mirası 10 mekan

Tarih boyunca pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapan, coğrafi konumuyla dünyanın en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Anadolu toprakları, kültürel mirasın izlerini taşıyor. İşte kültür mirası 10 mekan...

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Nereye gitmeliyim diye düşünenlere: Kültür mirası 10 mekan - Resim: 1 1 10

İSHAKPAŞA SARAYI

Doğubeyazıt'ın 5 km. uzağında sarp kayalar üzerine kurulmuş 116 odalı İshakpaşa Sarayı, Türkistan, Selçuklu ve Osmanlı mimari özelliklerini birleştiren bir yapı olarak karşımıza çıkıyor.

Nereye gitmeliyim diye düşünenlere: Kültür mirası 10 mekan - Resim: 2 2 10

TORTUM ŞELALESİ

Tortum'a 35 km uzaklıktaki şelale, 48 metrelik yüksekliği ile Asya ve Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise üçüncü büyüklükteki şelalesi olarak biliniyor.

Nereye gitmeliyim diye düşünenlere: Kültür mirası 10 mekan - Resim: 3 3 10

NEMRUT

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan ve içinde Kommagene Krallığı'nın antik kentini barındıran milli park içerisinde, aslan ve kartal heykellerinin arasında 7 metreye varan dev heykeller bulunuyor. Bölge, tarih meraklıları için ideal.

Nereye gitmeliyim diye düşünenlere: Kültür mirası 10 mekan - Resim: 4 4 10

AMASRA

Karadeniz'in şirin kasabalarindan olan Amasra, sakin bir tatil isteyenler için ideal bir mekan. Doğal güzelliklerinin yanı sıra, kalesi, müzesi ve Cenova şatosuyla tarihi bir tur da yapabilirsiniz.