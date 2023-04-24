Latin müziğin efsanesi Türkiye'de 2 ayrı şehirde konser verecek

Kardeşi Andre Reyes'le birlikte orijinal Gipsy Kings grubunun kurucu üyesi olan Nicolas Reyes, dünyanın en önemli flamenko solistlerinden biri olarak kabul ediliyor. Ağırlıklı olarak hem geleneksel hem de popüler flamenko ve rumba unsurlarını içeren farklı tarzlarda şarkı söyleyen Reyes'in Gipsy Kings'i müzikseverleri 30 yıldan bu yana heyecanlandırmaya devam ediyor.