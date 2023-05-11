Gizli cennet Munzur Vadisi Milli Parkı

Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yaban hayatı birçok güzelliği içinde barındırıyor. Birçok canlıya ev sahipliği yaban Munzur vadisi ülkemiz içinde gizli bir cennet olabilir.

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Gizli cennet Munzur Vadisi Milli Parkı - Resim: 1 1 3

Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında yer alan Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı, birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor. 

Gizli cennet Munzur Vadisi Milli Parkı - Resim: 2 2 3

Kent merkezine 8 kilometre uzaklıktan başlayarak Ovacık ilçesine kadar uzanan milli park, zengin florası, yaban hayatı ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkati çekiyor.

Gizli cennet Munzur Vadisi Milli Parkı - Resim: 3 3 3

Milli parkta, avlanması yasak ve koruma altında olan yaban keçileri ile sincaplar da yaşıyor.

Kaynak: AA