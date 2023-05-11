Gizli cennet Munzur Vadisi Milli Parkı
Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yaban hayatı birçok güzelliği içinde barındırıyor. Birçok canlıya ev sahipliği yaban Munzur vadisi ülkemiz içinde gizli bir cennet olabilir.
Türkiye'nin en büyük milli parkları arasında yer alan Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı, birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor.
Kent merkezine 8 kilometre uzaklıktan başlayarak Ovacık ilçesine kadar uzanan milli park, zengin florası, yaban hayatı ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkati çekiyor.
Milli parkta, avlanması yasak ve koruma altında olan yaban keçileri ile sincaplar da yaşıyor.
Kaynak: AA