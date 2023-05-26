Ne zaman yapıldığı bilinmeyen gizemli ada: Nan Madol

Bir gölcüğe inşa edilmiş, taş duvarlarla çevrilmiş ve üç tarafı sularla kaplı olan bu şehirdeki devasa kayalıkların ağırlıkları ise 5 ile 40 ton arasında değişiyor. Uzmanlar, çözülememiş bir sır hâline gelen şehir hakkında farklı görüşlere sahip. Bazı araştırmacılar, Nan Madol’un MS 2. yüzyılda inşa edildiğini düşünüyor ancak bu tarih, inşaata değil, adada bulunan en eski insan kalıntılarının tarihine karşılık geliyor.

Bu teoriyi destekleyen kanıtlardan biri, Nan Madol’un temellerinin sular altında kalmış olması. Bu detay, şehrin ilk önce deniz seviyesinin üzerinde olduğunu ve sonrasında battığına işaret ediyor. Fakat bu yaklaşım jeologlar tarafından desteklenmiyor.