Ne zaman yapıldığı bilinmeyen gizemli ada: Nan Madol
Mikronezya'daki gizemli ada şehri Nan Madol hakkında bugüne dek birçok teori ortaya çıktı. Ancak gizemi hala çözülmemekle birlikte bu ada, yapısı ile de oldukça görkemli. Peki, Nan Madol adasının sırrı nedir?
Nan Madol, Mikronezya Federal Devletleri'nin güney tarafında yer alan kalıntıları ile ana ada olan Pohnpei ile Temwen Adası arasında bulunuyor. 2016 yılında UNESCO'nun "Dünya Mirası Alanı" ilan ettiği Nan Madol, "Pasifik’in Venedik’i" olarak da biliniyor.
Bir gölcüğe inşa edilmiş, taş duvarlarla çevrilmiş ve üç tarafı sularla kaplı olan bu şehirdeki devasa kayalıkların ağırlıkları ise 5 ile 40 ton arasında değişiyor. Uzmanlar, çözülememiş bir sır hâline gelen şehir hakkında farklı görüşlere sahip. Bazı araştırmacılar, Nan Madol’un MS 2. yüzyılda inşa edildiğini düşünüyor ancak bu tarih, inşaata değil, adada bulunan en eski insan kalıntılarının tarihine karşılık geliyor.
Bu teoriyi destekleyen kanıtlardan biri, Nan Madol’un temellerinin sular altında kalmış olması. Bu detay, şehrin ilk önce deniz seviyesinin üzerinde olduğunu ve sonrasında battığına işaret ediyor. Fakat bu yaklaşım jeologlar tarafından desteklenmiyor.
GİZEMLİ ŞEHİR İÇİN 2 TEORİ VAR
Nan Madol’un yakınında bulunan Pohnpei Adası, onu batıran bir olaydan asla etkilenmedi. Gizemli şehrin su altında kalmasının nedeni hakkında 2 teori üretildi; ilki, yükselen okyanus sularıyla ilgili mantıksal ve bilimsel argümanlara dayanırken diğeri, eski bir efsaneye karşılık geliyor.
Tarihçilere ve jeologlara göre, son büyük ölçekli buzullaşma 14.000 yıl önce meydana geldi. Dünya'nın çoğunu kaplayan buz eridi ve Pasifik Okyanusu’nun 100 metreye kadar yükselmesine neden oldu. Bu nedenle, bu teori Nan Madol'un ana araştırmacıları tarafından kabul edilmese de inşaat 14.000 yıl öncesine dayanıyor.