Pasaportsuz kimlikle gidilebilecek ülkeler
Evet, vizesiz seyahat gibi pasaportsuz seyahat de mümkün. Henüz vizesiz ülkeler listesi kadar uzun olmasa da pasaportsuz, sadece kimlikle gidilebilen ülkeler de var. İşte o ülkeler...
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
“Kıbrıs’a pasaportla mı gidiliyor?” diye merak edenler için KKTC, Türk vatandaşlarından pasaport istemiyor. 30 güne kadar vize almaya ihitiyaç duymadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni keşfetmeye yeni çipli kimlik kartınızı göstererek gidebilirsiniz. Eski ve fotoğrafsız kimlikler artık KKTC girişlerinde kabul edilmemektedir.
GÜRCİSTAN
Turist olarak Gürcistan’ı ziyaret etmek isterseniz 1 yıla kadar ülkeye vizesiz giriş yapabilirsiniz. Ayrıca pasaportsuz turlara katılabilir, sadece kimlik göstererek seyahat edebilirsiniz. Yalnız sadece yeni fotoğraflı ve çipli kimlik kartı sahiplerinin pasaport olmadan ülkeye giriş yapabileceğinin altını çizmekte fayda var.
AZERBAYCAN
3 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan bildiriyle Türkiye ile olan vize uygulaması kaldırılan Azerbaycan'a vize almadan, pasaport göstermeden sadece yeni tip fotoğraflı ve çipli kimlik belgenizle seyahat edebilirsiniz. Bu vize muafiyetine bağlı olarak iki ülke vatandaşları 90 günü aşmamak kaydıyla pasaportsuz giriş-çıkış yapabilirler. 90 günü aşan durumlarda ise ikamet izni başvurusu zorunludur.
MOLDOVA
Türk vatandaşlarının çipli kimlik kartıyla vize almadan seyahat edebilecei son ülke Moldova. 90 günü aşmayacak seyahatleriniz için vize muafiyetinden yararlanarak ülkeye giriş yapabilirsiniz. Eğer 90 günü aşacak bir seyahat planınız varsa sahip olduğunuz pasaport türüne göre Moldova vizesi almanız gerekebilir.