Prens adaları gezi rehberi: İstanbul’un en güzel 5 adası

BÜYÜKADA

İstanbul’un en güzel 5 adası listemizde ilk sırada Büyükada var. Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesinin ardından sonra, Adalar içerisindeki yerleşim yerleri tek tek boşaltılmış. Fakat 1839 Tanzimat Fermanı ile burası yerleşim yeri olarak kullanılmaya tekrar başlıyor. Adeta bir kültür mozaiğini andıran adalara yıllar içerisinde farklı mezheplerden pek çok aile taşınıyor. Nitekim hala Rumlar, Ermeniler ve Türkler el ele kardeş gibi yaşamaktadırlar. Prens Adalarının en büyüğü ve en çok ziyaret edileni olarak bilinen Büyükada’dan bahsedelim. Namı diğer “Prinkipo” olan Büyükada’nın nüfusu oranı diğer adalara göre daha kalabalıktır. Ayrıca doğayla baş başa kalmak için Büyükada’dan daha iyi bir seçenek düşünülemez.

Aya Yorgi gezisi düzenleyebilirsiniz. Ya da lunapark adı verilen meydandan tepeye doğru tırmanarak İstanbul’u kuşbakışı seyredebilirsiniz. Nizam ve Maden olarak ikiye ayrılan Büyükada’da Maden kısmında sayısız köşk bulunmaktadır. Nizam kısmında ise yemek yemek için ideal restoranlar bulabilirsiniz. Özellikle Atatürk’ün Büyükada ziyaretleri sırasında uğradığı Büyükada Anadolu Kulübü, hem tarihi anlamı hem de deniz manzarası için tercih edebilirsiniz. Bunun yanı sıra sahildeki balıkçıları da değerlendirebilirsiniz. Deniz manzaralı Prinkipo ise en iyi restoranlardan biri diyebiliriz. Büyükada’da çipuradan, levreğe; lüferden, tekire taze balıkları tadabilirsiniz.