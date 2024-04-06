Ramazan Bayramında ailecek gidilecek bir yer: Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi
Ramazan Bayramı tatili dün itibariyle başlamış bulunmakta. 9 günlük bayram tatilinde okuyucularımız için önerdiğimiz gezi rotalarından biri de Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi.
İstanbul'a 2 saat uzaklıkta olan Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Ramazan bayramında ziyaretçilerini özel etkinliklerle bekliyor.
Aralarında nesli tükenme tehlikesi de bulunan hayvanların olduğu Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi haftanın her günü 10:00 - 17:00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Gişeler 16:00’da kapanmaktadır.
Parkta koruma altında bulunan tüm hayvanların kendi özel beslenme programları vardır. Ziyaretçilerin hayvanlara yiyecek vermesi kesinlikle yasaktır. Hayvanlarımızın sağlını tehlikeye atmamak için bu kurala uyulması zorunludur. 0-11 yaş arası çocukların ücretsiz girişleri ailesi ile birlikte geçerlidir.
Yeme-içme alanı, otopark, çocuk bakım odası ve oyun alanı bulunan parkta bilet tüm gün geçerlidir fakat tamamını gezmeniz 2 saat yeterli olacaktır.
Kaynak: Anadolu Ajansı4 4