Ramazan Bayramında ailecek gidilecek bir yer: Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi

Ramazan Bayramı tatili dün itibariyle başlamış bulunmakta. 9 günlük bayram tatilinde okuyucularımız için önerdiğimiz gezi rotalarından biri de Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi.

# Hayvanat Bahçesi # kocaeli
Editör: Metehan Gül
Ramazan Bayramında ailecek gidilecek bir yer: Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi - Resim: 1

İstanbul'a 2 saat uzaklıkta olan Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi Ramazan bayramında ziyaretçilerini özel etkinliklerle bekliyor. 

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Ramazan Bayramında ailecek gidilecek bir yer: Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi - Resim: 2

Aralarında nesli tükenme tehlikesi de bulunan hayvanların olduğu Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi haftanın her günü 10:00 - 17:00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Gişeler 16:00’da kapanmaktadır.

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Ramazan Bayramında ailecek gidilecek bir yer: Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi - Resim: 3

Parkta koruma altında bulunan tüm hayvanların kendi özel beslenme programları vardır. Ziyaretçilerin hayvanlara yiyecek vermesi kesinlikle yasaktır. Hayvanlarımızın sağlını tehlikeye atmamak için bu kurala uyulması zorunludur. 0-11 yaş arası çocukların ücretsiz girişleri ailesi ile birlikte geçerlidir.

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Ramazan Bayramında ailecek gidilecek bir yer: Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi - Resim: 4

Yeme-içme alanı, otopark, çocuk bakım odası ve oyun alanı bulunan parkta bilet tüm gün geçerlidir fakat tamamını gezmeniz 2 saat yeterli olacaktır.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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