Ramazan Bayramında ailecek gidilecek bir yer: Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi

Parkta koruma altında bulunan tüm hayvanların kendi özel beslenme programları vardır. Ziyaretçilerin hayvanlara yiyecek vermesi kesinlikle yasaktır. Hayvanlarımızın sağlını tehlikeye atmamak için bu kurala uyulması zorunludur. 0-11 yaş arası çocukların ücretsiz girişleri ailesi ile birlikte geçerlidir.