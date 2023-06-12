Sadece kimlikle seyahat gidilebilecek ülkeler hangileridir?

Pasaportla ya da vizeyle uğraşmadan tüm ülkeleri daha rahat gezmek isteyenler muhteşem manzaralarıyla güzel ülkeler mevcuttur. Bavulunuzu ve kimliğinizi hazırlayın. Yolculuk için çok geç değil. İşte sadece kimlikle seyahat edebileceğiniz ülkeler...