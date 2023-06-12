Sadece kimlikle seyahat gidilebilecek ülkeler hangileridir?
Sadece kimliğinizi alarak gidebileceğiniz birçok ülke var. Bu sayede vize beklemeden hızla dünyayı görmek için hazırlıklara başlayabilirsiniz. Peki sadece kimlikle seyahat gidilebilecek ülkeler hangileridir? Sizler için bu ülkeleri derledik.
Pasaportla ya da vizeyle uğraşmadan tüm ülkeleri daha rahat gezmek isteyenler muhteşem manzaralarıyla güzel ülkeler mevcuttur. Bavulunuzu ve kimliğinizi hazırlayın. Yolculuk için çok geç değil. İşte sadece kimlikle seyahat edebileceğiniz ülkeler...
SADECE KİMLİKLE SEYAHAT EDEBİLECEĞİNİZ ÜLKELER NELERDİR?
SIRBİSTAN
Türk kültürünün de hakim olduğu Sırbistan, tam bir tarihi ülkedir. Sadece kimliğinizle kolaylıkla her yerini gezeceğiniz Sırbistan'a giderken yanınızda yiyecek götürmenize gerek yok. Mutfak kültürlerimiz neredeyse birbirine benzerdir. Osmanlı'dan kalan yapılarla dolu bir ülkedir.
BOSNA HERSEK
Akdeniz'e yakın olan Bosna Hersek, Osmanlı kültürünün en yaygın olduğu Balkan devletidir. İtalya'ya kıyısı olan Bosna Hersek Mostar Köprüsü ile meşhurdur.
GÜRCİSTAN
Bir yıl boyunca kolayca kalabileceğiniz Gürcistan'a giderken, sadece kimliğinizi almayı unutmayın. Tiflis tam bir tarihi alan kokuyor. Yemekleri ve içecekleriyle hafızalara kazınan Gürcistan'da da Osmanlı izleri var.