Sakinlik ve huzur arayanların adresi! Avşa adası nerededir? Avşa adasına nasıl gidilir?

Yeşilliklerle dolu olan adanın hem havası hem de denizi tertemizdir. Yaklaşık 2 bin kişilik bir nüfusa sahip olan Avşa adası sakinliği ile meşhurdur. Otel, motel ve pansiyonlar var. Bunları da genellikle ada sakinleri işletir. Her otel ve pansiyondan sahile gidilebilir.