Sakinlik ve huzur arayanların adresi! Avşa adası nerededir? Avşa adasına nasıl gidilir?
Marmara Denizi'ndeki eşsiz güzelliklerden biri olan Avşa adası, sakinlik ve huzur adresidir. Yaz aylarında herkesten uzakta sakin bir tatil geçirmek isteyenler için ideal olan Avşa adasına dair merak edilenleri araştırdık. Peki Avşa adası nerededir? Avşa adasına nasıl gidilir? İşte yanıtı...
Balıkesir'in il sınırında olan Avşa Adası, en temiz havaya sahiptir. Ada uzaklığı nedeniyle tatilcilerin dikkatini çekmez. Ancak sakin ve huzurlu bir tatil yapmak isteyenler için oldukça popülerdir. Marmara Denizi'nin ortasında bulunduğundan yabancı turistlerin ilgisi daha fazladır.
AVŞA ADASINA NASIL GİDİLİR?
Adaya İstanbul, Erdek ve Tekirdağ gibi illerden direk giden deniz otobüsleri mevcuttur. Ancak İzmir, Bursa, Eskişehir gibi illerden gelmek isteyenler ise Erdek iskelesine gelerek buradan deniz seferlerine binip gidebilir.
Yeşilliklerle dolu olan adanın hem havası hem de denizi tertemizdir. Yaklaşık 2 bin kişilik bir nüfusa sahip olan Avşa adası sakinliği ile meşhurdur. Otel, motel ve pansiyonlar var. Bunları da genellikle ada sakinleri işletir. Her otel ve pansiyondan sahile gidilebilir.
Rumlar zamanından kalan tarihi kalıntılar dikkat çeken detaylar arasında yer alır. Yemekleri Ege yöresindeki zeytinyağı yemekleriyle doludur.