Şehirden uzaklaşıp doğayla iç içe tatil yapmak isteyenler için tatil zilleri çaldı! Türkiye'de bir solukta gidilecek tatil rotaları...
Ülkemizde her mevsimi ve birden fazla iklimi yaşamam en güzel avantajlarından birisi kısacık bir molayla her türlü tatili yapabilmek. Kışın kimisi kar tatilini tercih ederken kimisi doğayla iç içe ve sakin bir tatil yapmayı tercih edebiliyor. İşte Türkiye'nin tatil için en güzel köyleri...
Muğla- Boğaziçi Köyü:
Muğla, her ne kadar yaz tatillerinin adresi gibi gözükse de kışın da keyifli vakit geçirebileceğiniz yerlere sahip. Özellikle Milas-Bodrum karayolunun yirmi beşinci kilometresinden sapıp iki kilometre gittikten sonra ulaşabileceğiniz Boğaziçi köyü, sizi bambaşka diyarlara götürebilir.
İzmir- Şirince:
İzmir'in Selçuk ilçesine sekiz kilometre mesafedeki, tarihî mimarisi korunmuş Şirince’nin özgün adı Kırkınca olsa da adı zamanla Kirkice, Kirkince olarak değişmiş. En sonunda adı Şirince olmuş. Özellikle geleneksel nefis yemekleri ve otantik yaşantısıyla nostaljik bir tatil isteyenlerin adresi olan Şirince’de eski Rum evleri pansiyon olarak hizmet veriyor. Ucuz ve sakin bir tatil isteyenler burayı değerlendirebilir.
İzmir- Birgi Köyü:
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Dünya Turizm Örgütü’nün “2022 Yılı En İyi Turizm Köyleri" listesine giren Birgi Köyü, İzmir’in Ödemiş ilçesinde yer alıyor. İlçe merkezine dokuz kilometre mesafede. Adını fazla duymamış olabilirsiniz ama bu köy, yüzyıllar boyunca çevresindeki en büyük yerleşim yerlerinden biri olmuş. Uzun yıllar boyunca İpek Yolunda ticaret merkezi olarak yaşanmış olan bu köy şimdi de turistlerin gözdesi olarak varlığını sürdürüyor.
Aydın- Eski Doğanbey Köyü:
Bu köyün eski adı “Domatia” Rumca, “odalar” anlamına geliyor. Eski Doğanbey, mübadele sonucunda Yunanistan’a göç eden Rumlardan kalma bir köy... Özellikle mimari dokusuyla büyük ilgi çeken köyün taş evleri, dar sokakları ve doğal güzellikleri ile göze çarpan köyün oldukça fazla ziyaretçisi oluyor.