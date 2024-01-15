Şehirden uzaklaşıp doğayla iç içe tatil yapmak isteyenler için tatil zilleri çaldı! Türkiye'de bir solukta gidilecek tatil rotaları...

İzmir- Birgi Köyü:

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve Dünya Turizm Örgütü’nün “2022 Yılı En İyi Turizm Köyleri" listesine giren Birgi Köyü, İzmir’in Ödemiş ilçesinde yer alıyor. İlçe merkezine dokuz kilometre mesafede. Adını fazla duymamış olabilirsiniz ama bu köy, yüzyıllar boyunca çevresindeki en büyük yerleşim yerlerinden biri olmuş. Uzun yıllar boyunca İpek Yolunda ticaret merkezi olarak yaşanmış olan bu köy şimdi de turistlerin gözdesi olarak varlığını sürdürüyor.