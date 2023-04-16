Dikkatleri üstüne çeken Şile sayısız turisti ağırlıyor
Şile, sahip olduğu doğal güzellikleri ile ülkemizin uğrak yeri olmaya devam ediyor. Her sene İstanbul'da dikkatleri üstüne çeken Şile, turizm açısından önemini koruyor. Doğa ile iç içe yaşamayı sevenler için doğa yürüyüşleri, Şile kahvaltısı ve bir çok etkinlikler mevcut.
Her yıl 15 Nisan'da kutlanan Dünya Turizm Haftası nedeniyle açıklamalarda bulunan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı şunları söyledi:
- Şile, sahip olduğu doğal güzellikleri, Şile feneri, Şile kalesi, coğrafi işaretli ürünleri Şile bezi ve Şile kestane balı, mavi bayraklı plajları, kadim kültürü, yerleşik köy hayatının devam ettiği mahalleleri ve buram buram esen Anadolu rüzgarı ile ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından bir tanesi. Özellikle son yıllarda aldığımız turizm yatırımlarıyla ve yaptığımız çalışmalarla ilçenin adı çok daha sık duyuluyor ve turizm potansiyeli her geçen gün gelişiyor. İstanbul'un yanı başında bulunan bir sahil kenti olarak, ülkemizin her yıl daha da gelişen turizm hareketliliği içerisinde biz de yerimizi sağlamlaştırmaya devam ediyoruz. Sürdürdüğümüz çalışmalarla Şile'nin turizm potansiyelini çok daha ileriye taşıyacağız. Bu vesileyle 15 Nisan Dünya Turizm Haftamızı kutluyor, tüm sektör temsilcilerimize şimdiden başarılı ve bereketli bir yaz sezonu diliyorum
Ocaklı, "Bölgede yapılan yatırımlarla turizm sektöründe adından çok daha fazla söz ettiren Şile, özellikle doğal güzellikleri, kültürel mirası, gastronomisi ve coğrafi işaretli ürünleriyle barındırdığı zengin potansiyel ile gezginlerin ilgi odağında. İstanbul'un yanıbaşında yemyeşil orman dokusu, yürüyüş parkurları, gölleri ve nehirleri ile gezi ve doğa tutkunları için adete bir kaçış noktası olan Şile, doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor. Özellikle İstanbul'da yaşayan ve yoğun tempoyla çalışanlar için şehrin içinde bir kaçış noktası niteliği taşıyan Şile, tarihi ve doğal güzelliklerinin yanında huzurlu ve güvenilir coğrafyasıyla 'Hafta sonu kaçış rotaları' arasında ilk sıralarda yer alıyor. İstanbul'un tek Mavi Bayraklı sahillerine sahip olan ilçe; moda tasarımcıların da gözbebeği Şile bezi, romantik atmosferiyle dillere destan Ağva ve Şile feneri gibi birçok ikonik değeriyle özellikle yaz aylarında gezi listelerinde ilk sıralarda yer alıyor" diye konuştu.
Ocaklı, "Deniz suyu, çevre temizliği ve can güvenliği hizmetlerinin birlikte değerlendirildiği mavi bayrak denetlemeleri çerçevesinde İstanbul'daki tek mavi bayraklı sahili olma özelliğini taşıyan Uzunkum Plajı, Şile sınırları içinde bulunuyor. Bölgedeki turizm işletmeleri, yerli, yabancı tüm ziyaretçiler için sakin, keyifli ve unutulmaz zamanlar geçirebilecekleri mavi bayraklı bir tatil alanı vadediyor. Plajı'nın yanı sıra adeta cennetten bir köşe olan Ağlayankaya, Akçakese, Kilimli ve Kadırga Koyları, Karadeniz'in berrak suları ve altın rengi şifalı kumlarıyla dinlence ve huzuru dolu zamanların garantisini veriyor. Mevsimsel, yöresel ve sürdürülebilir tarım metotları ile üretilmiş doğal ürünlerin uluslararası adresi olan Şile Yeryüzü Pazarı'nda ilçenin kırsal mahallelerinde yaşayan çiftçilerin geleneksel yöntemlerle ürettiği mevsimlik ürünler ile yöresel lezzetler yer alıyor. Şile Yeryüzü Pazarı'nda sadece kendi ürettikleri ürünleri satan çiftçilerin ulaşılabilir fiyattaki ürünleri, damak zevkine ve sağlıklarına değer verenleri ihya edecek yüksek bir potansiyele sahip" ifadelerini kullandı.
Ocaklı, "En özel lezzet duraklarının başında gelen Şile, adıyla nam salmış Şile palamudu ve deniz mahsülleri mutfağının her çeşidiyle lezzet tutkunları için vazgeçilmeyecek bir nokta. Şile Belediyesi tarafından 2022 yılında ilki düzenlenen 1'inci Şile Palamut Festivali, bölgenin gastronomik değerine ışık tutarken, Şile palamudunun coğrafi işaret almasına yönelik olarak çalışmalar da hızla devam ediyor. Şile'nin bir diğer önemli lezzeti ise elbette kahvaltıları. Sadece Şile'de değil, tüm Türkiye'de yeri ayrı bir önemi sahip olan geleneksel kahvaltı sofrası, Şile'de bir çok farklı kültürün bir arada olmasıyla, tam bir lezzet şölenine dönüşüyor. Şile'deyseniz yerel bir işletmede kahvaltı yapmadan, Şile denizinden avlanmış bir balığı yemeden dönmeyin" dedi. Ocaklı, "Hititler; Frigler, Romalılar ve Osmanlılar gibi birçok uygarlığın geçiş yeri olmuş bir belde olan; Göksu ve Yeşilçay Dereleri'nin ortasında doğal bir cennet gibi yeşilin tüm tonlarının buluştuğu Ağva, masalsı atmosferiyle ziyaretçilerinin her daim çok ilgisini çekiyor. Romantik ambiyansının yanı sıra; kano, deniz bisikleti ve motorlu teknelerle de organizasyon gerçekleştirme imkânı da sunan Ağva, aynı zamanda 11 Göller Vadisi'nde bulunan Hacıllı Şelaleri ile de dikkat çekiyor. Mağaralar, şelaleler ve rüzgârın şekillendirdiği falezler ile gezginlere rüya gibi bir turistik deneyim sunan Ağva, doğa yürüyüşü (trekking) ve kampçılık gibi aktiviteler için de son derece elverişli. Özellikle sunduğu görsel şölen ile fotoğraf tutkunlarını kendine aşık eden Kilimli ve Kadırga Koyları ise görülmeden dönülmemesi gereken yerlerin başında geliyor" diye konuştu.