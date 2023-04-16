Dikkatleri üstüne çeken Şile sayısız turisti ağırlıyor

Ocaklı, "En özel lezzet duraklarının başında gelen Şile, adıyla nam salmış Şile palamudu ve deniz mahsülleri mutfağının her çeşidiyle lezzet tutkunları için vazgeçilmeyecek bir nokta. Şile Belediyesi tarafından 2022 yılında ilki düzenlenen 1'inci Şile Palamut Festivali, bölgenin gastronomik değerine ışık tutarken, Şile palamudunun coğrafi işaret almasına yönelik olarak çalışmalar da hızla devam ediyor. Şile'nin bir diğer önemli lezzeti ise elbette kahvaltıları. Sadece Şile'de değil, tüm Türkiye'de yeri ayrı bir önemi sahip olan geleneksel kahvaltı sofrası, Şile'de bir çok farklı kültürün bir arada olmasıyla, tam bir lezzet şölenine dönüşüyor. Şile'deyseniz yerel bir işletmede kahvaltı yapmadan, Şile denizinden avlanmış bir balığı yemeden dönmeyin" dedi. Ocaklı, "Hititler; Frigler, Romalılar ve Osmanlılar gibi birçok uygarlığın geçiş yeri olmuş bir belde olan; Göksu ve Yeşilçay Dereleri'nin ortasında doğal bir cennet gibi yeşilin tüm tonlarının buluştuğu Ağva, masalsı atmosferiyle ziyaretçilerinin her daim çok ilgisini çekiyor. Romantik ambiyansının yanı sıra; kano, deniz bisikleti ve motorlu teknelerle de organizasyon gerçekleştirme imkânı da sunan Ağva, aynı zamanda 11 Göller Vadisi'nde bulunan Hacıllı Şelaleri ile de dikkat çekiyor. Mağaralar, şelaleler ve rüzgârın şekillendirdiği falezler ile gezginlere rüya gibi bir turistik deneyim sunan Ağva, doğa yürüyüşü (trekking) ve kampçılık gibi aktiviteler için de son derece elverişli. Özellikle sunduğu görsel şölen ile fotoğraf tutkunlarını kendine aşık eden Kilimli ve Kadırga Koyları ise görülmeden dönülmemesi gereken yerlerin başında geliyor" diye konuştu.