Sömestr Tatilinde Nereye Gidilir? İşte Sömestr Tatilinde Ailenizle Gidebileceğiniz Yerler

Özellikle Sandıklı ilçesinde bulunan Hüdai Kaplıcaları'nda iki bin yıllık geçmişe dayanan çamur banyoları, vatandaşlara şifa oluyor. Sıcacık havuzda yüzmek, daha sonra dışarı çıkıp kar üzerinde yürümek hem size hem de çocuklarınıza iyi gelebilir.