Sömestr Tatilinde Nereye Gidilir? İşte Sömestr Tatilinde Ailenizle Gidebileceğiniz Yerler

Tüm öğrenciler sömestr tatili şimdiden dört gözle beklemeye başladı. Karne hediyesi olarak ailelerinden gezi bekleyenler için mükemmel bir liste ile geldik. Ailenizle sömestr tatilde gezeceğiniz, Türkiye'nin en güzel yerlerini sizle için derledik. Şimdiden bavullarınızı hazırlayın.

# sömestr tatili ne zaman başlayacak
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Sömestr Tatilinde Nereye Gidilir? İşte Sömestr Tatilinde Ailenizle Gidebileceğiniz Yerler - Resim: 1

ABANT - BOLU

Bolu'nun huzur veren bölgesi Abant Tabiat Parkı, göl çevresindeki restoranları, yürüyüş parkurlarıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geliyor.

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Sömestr Tatilinde Nereye Gidilir? İşte Sömestr Tatilinde Ailenizle Gidebileceğiniz Yerler - Resim: 2

Doğa aşıklarının çok seveceği Abant'ı mutlaka ziyaret etmelisiniz.

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Sömestr Tatilinde Nereye Gidilir? İşte Sömestr Tatilinde Ailenizle Gidebileceğiniz Yerler - Resim: 3

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar, halk arasında bilinen ismiyle de Afyon, termal kaplıcalarıyla yorgunluğunuzu üzerinizden atmanızı sağlayacak. Her mevsim ziyaretçi ağırlayan Afyonkarahisar'da huzuru bulabilirsiniz.

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Sömestr Tatilinde Nereye Gidilir? İşte Sömestr Tatilinde Ailenizle Gidebileceğiniz Yerler - Resim: 4

Özellikle Sandıklı ilçesinde bulunan Hüdai Kaplıcaları'nda iki bin yıllık geçmişe dayanan çamur banyoları, vatandaşlara şifa oluyor. Sıcacık havuzda yüzmek, daha sonra dışarı çıkıp kar üzerinde yürümek hem size hem de çocuklarınıza iyi gelebilir.

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