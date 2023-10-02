Sonbaharda Gümüşhane Bambaşka! Doğaseverlerin Uğrak Yeri Gümüşhane Eşsiz Manzarasıyla Büyülüyor

Türkiye'de sonbahar mevsiminin en ihtişamlı yaşandığı şehirlerden birisi olan Gümüşhane’nin yüksek kesimleri doğanın muhteşem renk cümbüşüne ev sahipliği yapmaya başladı.

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Sonbaharda Gümüşhane Bambaşka! Doğaseverlerin Uğrak Yeri Gümüşhane Eşsiz Manzarasıyla Büyülüyor - Resim: 1

Sonbaharın gelişiyle birlikte Gümüşhane'nin yüksek kesimleri ve ormanları adeta bir tablo gibi renklendi. 

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Sonbaharda Gümüşhane Bambaşka! Doğaseverlerin Uğrak Yeri Gümüşhane Eşsiz Manzarasıyla Büyülüyor - Resim: 2

Çam ağaçlarının yeşilinin yanı sıra kavak ve diğer ağaçların sarıdan kızıla, turuncudan mora kadar uzanan renk tonları bölgeyi büyüleyici bir atmosfere bürüdü.

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Sonbaharda Gümüşhane Bambaşka! Doğaseverlerin Uğrak Yeri Gümüşhane Eşsiz Manzarasıyla Büyülüyor - Resim: 3

Gümüşhane, sonbaharın gelmesiyle birlikte doğal güzelliklerini en görkemli şekilde, bir ressamın tuvaline dökülen renkler gibi sergiledi.

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Sonbaharda Gümüşhane Bambaşka! Doğaseverlerin Uğrak Yeri Gümüşhane Eşsiz Manzarasıyla Büyülüyor - Resim: 4

Renk cümbüşüne dönüşen Gümüşhane dağları Türkiye’nin en etkileyici ve görkemli renk paletlerine sahip yerlerinden biri haline geldi.

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