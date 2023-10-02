Sonbaharda Gümüşhane Bambaşka! Doğaseverlerin Uğrak Yeri Gümüşhane Eşsiz Manzarasıyla Büyülüyor
Türkiye'de sonbahar mevsiminin en ihtişamlı yaşandığı şehirlerden birisi olan Gümüşhane’nin yüksek kesimleri doğanın muhteşem renk cümbüşüne ev sahipliği yapmaya başladı.
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Sonbaharın gelişiyle birlikte Gümüşhane'nin yüksek kesimleri ve ormanları adeta bir tablo gibi renklendi.
Çam ağaçlarının yeşilinin yanı sıra kavak ve diğer ağaçların sarıdan kızıla, turuncudan mora kadar uzanan renk tonları bölgeyi büyüleyici bir atmosfere bürüdü.
Gümüşhane, sonbaharın gelmesiyle birlikte doğal güzelliklerini en görkemli şekilde, bir ressamın tuvaline dökülen renkler gibi sergiledi.
Renk cümbüşüne dönüşen Gümüşhane dağları Türkiye’nin en etkileyici ve görkemli renk paletlerine sahip yerlerinden biri haline geldi.