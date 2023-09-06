Süryani köyünde vazgeçilmez lezzet! Dünyanın her yerinden bu pizzayı yemeye geliyorlar
Mardin'in Midyat ilçesinden terör olayları nedeniyle Avrupa'ya göç eden Süryani Moris Dal, 43 yıl sonra geri döndüğü köyünde pizzacı dükkanı açtı. Köy pizza dükkanının açılmasının ardından turistlerin uğrak yeri haline geldi.
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Memleket hasretiyle yıllar sonra köyüne dönmeye karar veren Moris Dal, Üçköy köyünde pizza dükkanı açtı.
Köy, taş fırında yapılan pizzalarla birlikte yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline geldi.
43 sene sonra memleketine dönen Moris Dal, bu köyde doğduğunu belirterek, Almanya'ya giderken 8 yaşında olduğunu, 43 sene sonra memleketlerine döndüklerini söyledi.
Bu işi Almanya'da 24 sene yaptığını anlatan Dal, "Bu yüzden iş bize yabancı değil. Orada öğrendik, buraya geldik. Buralara da canlılık verdik.''