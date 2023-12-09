Trenle Kış Tatili Yapılacak Ucuz Yerler! Doğa Sizi Çağırıyor

3) ESKİŞEHİR

Eskişehir hem doğasıyla hem de şehir güzelliğiyle yerli turisti ağırlıyor. En gözdesi olan Porsuk Çayı'na karşı bir kahve içmek çok güzel gelmez mi? Ardından renkleri ve tarihiyle dikkat çeken Odunpazarı'nı bir gezseniz...