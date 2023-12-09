Trenle Kış Tatili Yapılacak Ucuz Yerler! Doğa Sizi Çağırıyor
Tren ile seyahat etmek dünyanın en güzel aktivitelerinden biridir. Binbir güzellikle doğanın içinden geçmek, gökyüzüne tırmanan dağların oyuklarını görmek, derelerin akışına şahit olmak muhteşem bir his yaratır insanda. Peki trenle kış tatilinizi planlamaya ne dersiniz?
1) ANKARA-TATVAN
Eşsiz doğa ve tarihi güzelliğiyle Van, turistlerin en sık uğrak noktası. Van Gölü Ekspresi, Ankara-Tatvan- Ankara arasında haftada iki gün hareket ediyor. Ankara’dan kalkan tren Kayseri, Sivas, Malatya ve Elazığ duraklarından sonra 24 saatte Tatvan’a ulaşıyor. Van'a ulaştığınızda ilk işiniz yöresel kahvaltı olmalı.
2) KONYA
"Ne olursan ol yine gel"
Mevlana'nın bu sözü, Osmanlı'ya kapılarını açmış ve yüzyıllar önce Çatalhöyük'e e sahipliği yapmış olan Konya' içindir. Etliekmeğinden tiritine, Çatalhöyük'ünden Sille Antik Kenti'ne kadar bütün güzelliklerini içinde yaşatan Konya'ya mutlaka uğrayın.
3) ESKİŞEHİR
Eskişehir hem doğasıyla hem de şehir güzelliğiyle yerli turisti ağırlıyor. En gözdesi olan Porsuk Çayı'na karşı bir kahve içmek çok güzel gelmez mi? Ardından renkleri ve tarihiyle dikkat çeken Odunpazarı'nı bir gezseniz...
5) ANKARA
Medeniyetlere yer veren, Cumhuriyeti'n kalbi Ankara'yı gezmeden rota oluşturulamaz. Ankara'ya vardığınızda ilk gideceğiniz yer Anıtkabir olmalı. Ardından da Ankara Kalesi'ne giden yoldan bir yürüyün ve kaleye çıkın. "Bugün sana bir kaleden baktık Ankara" gönderinizi şimdide hazırlayın. Aspava'nın güzel lezzetlerini de kaçırmayın derim.