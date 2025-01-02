Tüpte kahve: Doğa tutkunlarının yeni favorisi

LEZZET VE PRATİKLİK BİR ARADA

100 ml’lik alüminyum tüp içerisinde sunulan kahve macunu, 20 fincana kadar kahve hazırlamak için yeterli. Çikolata, fındık ve karamel notaları içeren bu özel kahve, sadece içmek için değil, aynı zamanda farklı tariflerde de kullanılabiliyor.