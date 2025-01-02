Tüpte kahve: Doğa tutkunlarının yeni favorisi
İsviçreli bir girişim, kahve severleri şaşırtacak bir yeniliğe imza attı. Artık kahve hazırlamak için termos veya makine taşımanıza gerek yok. İşte tüpte kahve devrimi...
İsviçreli girişim No Normal Coffee, dünyanın ilk kahve macununu üreterek kahve tutkunlarına pratik bir çözüm sunuyor. Marketing Türkiye’nin haberine göre, markanın kurucuları Alexander Härberlin ve Philippe Greinacher, İsviçre Alpleri’nde yaptıkları doğa yürüyüşünde, taşınabilir ve lezzetli bir kahve çözümü arayışıyla bu ürünü geliştirdi.
Yüzde 100 Fair Trade Kolombiya Arabica çekirdeklerinden üretilen kahve macunu, İsviçre’nin organik pancar şekeriyle tatlandırılarak hem kalite hem de lezzet vadediyor.
LEZZET VE PRATİKLİK BİR ARADA
100 ml’lik alüminyum tüp içerisinde sunulan kahve macunu, 20 fincana kadar kahve hazırlamak için yeterli. Çikolata, fındık ve karamel notaları içeren bu özel kahve, sadece içmek için değil, aynı zamanda farklı tariflerde de kullanılabiliyor.
Tiramisu yapımında, et marinasyonu için, protein shake’lere aroma katmada ve hatta espresso martini hazırlığında kullanılabiliyor.
Bir fincan kahve için, bir çay kaşığı macunu sıcak ya da soğuk suyla karıştırmanız yeterli.
KAHVE KEYFİ HER YERDE
Tüpün tekrar kapanabilir tasarımı, dökülme riskini ortadan kaldırarak özellikle kamp ve doğa yürüyüşleri gibi aktiviteler için ideal bir kullanım sunuyor.
Kurucular, ürünün şu anki formülünün enerji ihtiyacını karşılamak için tasarlandığını belirtirken, talep artması durumunda şekersiz versiyon üretmeyi de planladıklarını açıkladı.