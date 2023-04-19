Türk lirasının değerli olduğu 6 ülke

Kış boyunca çalışanlar havaların ısınmasıyla birlikte tatil yapmayı, gezmeyi planlıyor. Ancak enflasyon, akaryakıt ve bilet fiyatları nedeniyle insanlar Türk lirasının değerli olduğu ülkeleri araştırmaya başladı. Türk lirasının değerli olduğu altı ülke var. Bu ülkeler şöyle:

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SIRBİSTAN

Sırbistan'da bir Türk lirası 5,53 Sırp dinarına karşılık geliyor. Ülkemize coğrafi yakınlığı nedeniyle vizesiz ziyaret edilebilen Sırbistan tatil için görülmeye değer ülkelerden birisi olabilir.

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ARJANTİN

Latin Amerika'nın göz alıcı güzelliklerinin yer aldığı Arjantin, uzun yıllardır yüksek enflasyonla boğuşan ülkelerden birisi. Bu nedenle Türk lirası Arjantin pezosu karşısında değerli. 1 Türk lirası güncel olarak 11,16 Arjantin pezosuna eş değer.

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TAYLAND

Sahip olduğu doğal güzellikler ile Tayland, oldukça köklü ve kadim bir tarihi de içerisinde barındırıyor. Muhteşem plajları ve kendine has mimarisi ile Tayland'da bir Türk lirası, 1,76 Tayland bahtı değerinde.

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RUSYA

Köklü tarihi ve yapıları ile Rusya dikkat çeken ülkelerden birisi. Bununla beraber Türk lirasının karşılığı Rus rublesine göre tatil yapma imkanı da sunuyor. 1 Türk lirasının Rusya'da karşılığı ise 4,23 Rus rublesi.