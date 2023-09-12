Türkiye'de en iyi kaplıcalar nerede? Türkiye'de gidilebilecek en iyi kaplıcalar
Kaplıcalar, kimyasal özellikleriyle ve sıcaklıklarıyla termal kaynaklar bakımından dünyada 7. sırada yer alırken Avrupa'da 1. sırada yer alıyor. Ülkemizde yaklaşık 180 kaplıca tesisi bulunuyor. Türkiye'de gidilebilecek en iyi kaplıcalar ise şuralarda yer alıyor...
Denizli'de en çok ilgi çeken Pamukkale travertenlerine beyazlık veren termal kaynaktan çıkan ve yaz kış 36 dereceyle insan vücudu sıcaklığında olan termal antik havuz, soğuk havalarda ziyaretçilere tarihi sütunlar içerisinde büyüleyici bir yüzme imkanı sağlıyor.
İnegöl şehir merkezine 15 km uzaklıkta bulunan Oylat Köyü’ndeki kaplıcalar Romalılar tarafından keşfedilmiş ve kullanılmıştır. Kaplıcaların yanındaki Oylat Mağarası, Oylat Şelalesi ve Oylat Vadisi ile her yıl binlerce turisti cezbeder.
Yoncalı Kaplıcaları Kütahya şehir merkezine 16 kilometre mesafede bulunmaktadır. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde II. Alaattin Keykubat 1233 yılında insanların şifa bulması için havuzlu büyük bir hamam yaptırmıştır.
Ünü sınırlarımızı aşmış Gönen Kaplıcaları Balıkesir’in Gönen ilçe merkezine 300 metre uzaklıktadır. M.Ö. 4. yüzyıldan itibaren kullanıldığı bilinen kaplıcaların, bir zamanlar kralların yaz tatillerini geçirdikleri merkez olduğu düşünülmektedir.