Türkiye'de en iyi kaplıcalar nerede? Türkiye'de gidilebilecek en iyi kaplıcalar

Denizli'de en çok ilgi çeken Pamukkale travertenlerine beyazlık veren termal kaynaktan çıkan ve yaz kış 36 dereceyle insan vücudu sıcaklığında olan termal antik havuz, soğuk havalarda ziyaretçilere tarihi sütunlar içerisinde büyüleyici bir yüzme imkanı sağlıyor.