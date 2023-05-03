Türkiye'de gezilecek 8 tarihi yer
Türkiye, tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle dünyanın en çok ziyaret edilen ülkelerinden biri. Her bölgesinde farklı güzellikler bulabileceğiniz bu ülkede, hem tatil hem de gezi yapmak için çok sayıda seçenek var. İşte sizin için seçtiğimiz Türkiye'nin en güzel tarihi yerleri...
TAŞ KÖPRÜ
Adana Taş Köprü Seyhan Nehri üzerindedir. IV. yüzyılda Roma İmparatoru Hadrianus tarafından yaptırılmıştır. Yüzyıllarca Avrupa ile Asya arasında önemli bir köprü olmuştur. Harun Reşit (766-809) köprüyü bazı eklerle Adana Kalesi'ne birleştirmiştir.
OLİMPOS
Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Olimpos, Likya uygarlığının izlerini taşıyan antik bir kent. Burası hem deniz hem de orman manzarasına sahip bir yer. Olimpos'ta hem tarihi yapıları gezebilir hem de doğayla iç içe olabilirsiniz. Ayrıca burada Çıralı'da 3 bin yıldır yanan ateşi görebilirsiniz.
AMASRA
Bartın'ın şirin bir ilçesi olan Amasra, Karadeniz'in incisi olarak biliniyor. Burası hem tarihi hem de doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Amasra'da Kale, Müze, Cenova Şatosu gibi tarihi yapıları ziyaret edebilir, denize girebilir veya balık yiyebilirsiniz.
İSHAK PAŞA SARAYI
Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde, bir dağın yamacındaki tepe üzerine kurulan İshak Paşa Sarayı, Osmanlı İmparatorluğu'nun Lale Devri'nde yapılan son büyük anıt yapısıdır. Saray, 18. yüzyıl Osmanlı mimarisinin en belirgin ve seçkin örneklerinden biridir. Sarayda 366 oda, cami, hamam, harem, kütüphane, mutfak ve zindan gibi bölümler bulunuyor.