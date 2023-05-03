Türkiye'de gezilecek 8 tarihi yer

OLİMPOS

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Olimpos, Likya uygarlığının izlerini taşıyan antik bir kent. Burası hem deniz hem de orman manzarasına sahip bir yer. Olimpos'ta hem tarihi yapıları gezebilir hem de doğayla iç içe olabilirsiniz. Ayrıca burada Çıralı'da 3 bin yıldır yanan ateşi görebilirsiniz.